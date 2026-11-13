Путін покладає надії на два останні сценарії перемоги над Україною – WSJ

Раніше російський диктатор розраховував на чотири шляхи до перемоги

Перші два плани Кремля вже провалилися, зазначило видання

Росія продовжує розраховувати на виснаження України ударами по енергетичній інфраструктурі та ослаблення підтримки Києва з боку Європи. За даними The Wall Street Journal, це два сценарії, які залишилися в арсеналі Кремля після того, як попередні спроби домогтися перемоги у війні не дали очікуваного результату, пише «Главком».

За даними видання, раніше російський диктатор розраховував на чотири шляхи до перемоги. Однак два з них не спрацювали: Москва не змогла домогтися краху української армії, а спроби використати тиск президента США Дональда Трампа, щоб змусити Київ погодитися на територіальні поступки, не дали бажаного результату.

Тепер Кремль зосереджується на двох інших напрямках. Перший – посилення ударів по українських містах та критичній інфраструктурі. Росія намагається вивести з ладу електропостачання, опалення та водопостачання, а також завдати шкоди українській економіці напередодні зими.

Другий сценарій – послаблення європейської підтримки України. У Москві розраховують, що економічні труднощі, зростання вартості життя та популярність політичних сил, які виступають проти допомоги Києву, посилять розбіжності між європейськими країнами.

Водночас видання зазначає, що європейські уряди поки зберігають підтримку України. Попри це, Кремль може розраховувати на зміну політичної ситуації в окремих країнах Європи, зокрема через посилення популістських партій, які виступають проти військової та фінансової допомоги Києву.

Журналісти також звертають увагу на складне становище російської економіки: бюджетний дефіцит і значні витрати на війну створюють додатковий тиск на Кремль. За оцінкою аналітиків, навесні 2027 року Путіну, ймовірно, доведеться переоцінити свою стратегію, однак це не обов'язково означатиме відмову від його цілей щодо України.

Варто нагадати, що домовленість президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального на американський ринок не принесла очікуваного результату. Американські покупці не захотіли приймати вантажі, а спроби Росії переорієнтувати постачання на Бразилію зіткнулися з проблемою ціни.