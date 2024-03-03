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Росіяни вгатили ракетами по Донеччині: є поранені (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни вгатили ракетами по Донеччині: є поранені (фото)
Наслідки ворожого обстрілу Донеччини
фото: Донецька обласна прокуратура

Ворожий «Іскандер» пошкодив житлові будинки в Покровську

Сьогдні вранці російські окупанти вдарили ракетою «Іскандер-М» по місту Покровськ на Донеччині. Поранення отримали дві жінки. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, обстріл стався приблизно о 6:30 3 березня. В епіцентрі вибухів опинилися, зокрема, житлові будинки. Двоє жінок 24 та 52 років отримали осколкові поранення. Окрім багатоквартирних будинків, пошкоджено автомобілі й газову магістраль.

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Наслідки ворожого обстрілу Донеччини
фото: Донецька обласна прокуратура

Також у ніч на 3 березня загарбники здійснили масовану ракетну атаку на Мирноград, випустивши чотири ракети, попередньо – С-300. Під обстріл потрапив мікрорайон зі щільною житловою забудовою.

Ракети поцілили в багатоквартирні будинки. Поранено трьох мирних громадян – двох жінок 33 і 50 років, а також 37-річного чоловіка. Постраждалих доставили до лікарні, де в них діагностували мінно-вибухові травми, забої й поранення тіла. Зараз потерпілим надається медична допомога.

Серед пошкоджених об’єктів у Мирнограді – щонайменше 12 багатоповерхових та 13 приватних будинків, навчальні заклади, магазин та автобус.

Нагадаємо, що кількість жертв ворожого удару по одеській багатоповерхівці зросла до десяти. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло немовляти. 

Як повідомлялося, в ніч на 3 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки спалахнула пожежа.

Триває 739-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.

Теги: Донеччина обстріл поранення російська ракета

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