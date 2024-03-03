Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила про наслідки

Після опівночі загарбники вдарили ракетою по Дніпру

Надзвичайники приборкали вогонь на місці ворожої атаки

У ніч на 3 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки спалахнула пожежа. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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«Неспокійна ніч для Дніпропетровщини. Та головне – без жертв», – написав очільник регіону.

За його словами, росіяни завдали ракетного удару по Дніпру після опівночі. На місці атаки сталося займання. Надзвичайники вже приборкали вогонь.

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Крім того, на Нікополь ворог скерував дрон-камікадзе, додав Лисак. Із артилерії окупанти гатили по Мирівській та Червоногригорівській громадах. В останній пошкоджено дачний будинок. Інші території обстежуються.

Нагадаємо, що в ніч проти 3 березня у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожих атак із застосуванням ракетного озброєння.

До слова, триває 739-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.