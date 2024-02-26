Росіяни скинули авіабомби на Сумщину, загинуло подружжя (відео)

В області зафіксовано чотири вибухи

У ніч на 26 лютого російські загарбники завдали авіаудару по Юнаківській громаді Сумської області. Є загиблі. Про це повідомили у Сумській ОВА.

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«Сьогодні, 26 лютого о 2 годині 15 хвилин був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді. Ворог застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано чотири вибухи», – йдеться в повідомленні.

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За попередньою інформацією, внаслідок авіаудару загинуло дві людини – подружжя, яке перебувало вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, п'ять – пошкоджено.

Також унаслідок атаки росіян по Дніпропетровщині пошкоджене підприємство на Нікопольщині. Там виникла пожежа. Побиті будівлі й авто. Росіяни били по Нікопольщині: райцентру, Покровській та Мирівській громадах.

Нагадаємо, увечері 25 лютого російські окупанти вдарили по Дніпру, внаслідок чого пошкоджено близько десятка будинків. За словами Лисака, окрім десяти приватних будинків, пошкоджень зазнали кілька авто.

Триває 733-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Минулої доби та цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети і дрони-камікадзе.