«Укрпошта» запустила нову послугу на прифронтових територіях

Проєкт «Укрпошта. Аптека» вже стартував у Донецькій області та на Сумщині

Українці зможуть замовляти лікарські засоби безрецептурної групи, а також за програмою «Доступні ліки»

«Укрпошта» отримала ліцензію, яка дозволить компанії торгівлю лікарськими засобами. Це дозволить доставляти медикаменти до найвіддаленіших населених пунктів України. Про це повідомляє пресслужба Донецької ОВА.

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Пілотний проєкт «Укрпошта. Аптека» вже стартував у Донецькій області, а також у прикордонних районах Сумської області. А перше замовлення було отримане у місті Покровськ Донецької області.

Як вважають у відомстві, такий проєкт допоможе розв’язати три ключові проблеми – доступ до аптек, доступ до ліків, та доступність ліків у питанні ціни.

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Після успішного старту планується розширення на прифронтові Харківську, Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області. У перспективі – всі населені пункти країни.

Українці зможуть замовляти лікарські засоби безрецептурної групи, а також за програмою «Доступні ліки». Лікарські засоби відпускатимуться з аптечного закладу компанії та доставлятимуться споживачам до найближчого відділення «Укрпошти».

Для того, щоб оформити замовлення необхідно зателефонувати за номером 0 800 300 545. Для зв’язку з фахівцем треба слідувати підказкам у голосовому меню.

Замовлення буде спаковано та надіслано за послугою «Укрпошта Експрес». Доставка безкоштовна.

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Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бот у месенджерах. Для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд при врученні посилки.

Нагадаємо, державна пошта України розширює сферу діяльності й стане також аптечним оператором.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я спільно з «Укрпоштою» планує запустити сервіс замовлення і доставки лікарських засобів.