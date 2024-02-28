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«Укрпошта» запустила нову послугу на прифронтових територіях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Укрпошта» запустила нову послугу на прифронтових територіях
Проєкт «Укрпошта. Аптека» вже стартував у Донецькій області та на Сумщині
фото з відкритих джерел

Українці зможуть замовляти лікарські засоби безрецептурної групи, а також за програмою «Доступні ліки»

«Укрпошта» отримала ліцензію, яка дозволить компанії торгівлю лікарськими засобами. Це дозволить доставляти медикаменти до найвіддаленіших населених пунктів України. Про це повідомляє пресслужба Донецької ОВА.

Пілотний проєкт «Укрпошта. Аптека» вже стартував у Донецькій області, а також у прикордонних районах Сумської області. А перше замовлення було отримане у місті Покровськ Донецької області.

Як вважають у відомстві, такий проєкт допоможе розв’язати три ключові проблеми – доступ до аптек, доступ до ліків, та доступність ліків у питанні ціни.

Після успішного старту планується розширення на прифронтові Харківську, Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області. У перспективі – всі населені пункти країни.

Українці зможуть замовляти лікарські засоби безрецептурної групи, а також за програмою «Доступні ліки». Лікарські засоби відпускатимуться з аптечного закладу компанії та доставлятимуться споживачам до найближчого відділення «Укрпошти».

Для того, щоб оформити замовлення необхідно зателефонувати за номером 0 800 300 545. Для зв’язку з фахівцем треба слідувати підказкам у голосовому меню.

Замовлення буде спаковано та надіслано за послугою «Укрпошта Експрес». Доставка безкоштовна.

Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бот у месенджерах. Для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд при врученні посилки.

Нагадаємо, державна пошта України розширює сферу діяльності й стане також аптечним оператором.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я спільно з «Укрпоштою» планує запустити сервіс замовлення і доставки лікарських засобів.

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Теги: Укрпошта ліки Донеччина Сумщина пошта

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