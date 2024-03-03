Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На кількох напрямках окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб

Діана Гасюк
glavcom.ua
На кількох напрямках окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 3 березня

Триває 739-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 3 березня.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Свеса Сумської області; Берестове Харківської області; Північне, Терни, Нью-Йорк, Георгіївка, Водяне, Урожайне, Богоявленка та Старомайорське Донецької області; Вербове, Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог провів 4 безуспішних атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник здійснив безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Повітряні Сили ЗС України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника.

Теги: авіація Миколаїв ворог винищувач ЗСУ Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога
Генштаб повідомив про активізацію ворога на одному з напрямків
Вчора, 19:50
У планах держави затвердження освітнього стандарту для цієї професії
У професійно-технічних закладах студенти вчитимуться керувати дроном
1 березня, 14:08
У Запорізькій області надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури
На Сумщині загинули поліцейські, на Миколаївщині влучання у риболовецьке судно: ситуація в регіонах
28 лютого, 11:24
Сирський і Умєров поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях
Сирський і Умєров відвідали передові командні пункти та ухвалили рішення (відео)
26 лютого, 10:56
Унаслідок ворожої атаки в Дніпрі постраждали вісім людей
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
23 лютого, 06:52
На Дніпропетровщині понівечені 10 житлових будинків
РФ атакувала «Пункт незламності» на Херсонщині, обстріл ліцею на Харківщині: ситуація в регіонах
20 лютого, 10:15
Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткненн
Окупанти посилили атаки на одному з напрямків – Генштаб
14 лютого, 07:30
Протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень
Окупанти атакують на семи напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
12 лютого, 07:32
Безпілотники вже зупинили роботу двох заводів у Росії
Атаки дронів обвалили російську економіку – Bloomberg
7 лютого, 04:22

Події в Україні

Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила про наслідки
Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила про наслідки
На кількох напрямках окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб
На кількох напрямках окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб
Перемога Трампа на праймеріз у трьох штатах США, «бавовна» в Криму: головне за ніч
Перемога Трампа на праймеріз у трьох штатах США, «бавовна» в Криму: головне за ніч
У Криму окупанти намагаються обманути українську розвідку: деталі від ISW
У Криму окупанти намагаються обманути українську розвідку: деталі від ISW
РФ заявила про масовану атаку безпілотників на Крим
РФ заявила про масовану атаку безпілотників на Крим
Окупанти намагаються посилити наступ на захід від Авдіївки: оцінка ISW
Окупанти намагаються посилити наступ на захід від Авдіївки: оцінка ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Зеленський звернувся до світу після нічної атаки РФ
58K
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади опублікував моторошні фото з Авдіївки
30K
Україна надала екстрену допомогу Польщі: деталі
9075
Хто з засуджених підлягатиме мобілізації: нардеп відповів
4708
Офіцер-морпіх приготував «подарунок» для Безуглої
3830
Скандал із артистами Львівської опери: з’явилися нові подробиці

Новини

Хмарно, місцями дощ: прогноз погоди на 3 березня
Сьогодні, 05:50
Міжнародний день письменника. Які свята відзначаємо 3 березня
Сьогодні, 00:00
У січні борги на балансуючому ринку електроенергії приросли на 800 млн грн – радник прем’єра
Вчора, 13:29
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 2 березня
Вчора, 06:10
2 березня: які свята сьогодні, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
Центр Разумкова оцінив ефект від скасування спецобов’язку з експорту електроенергії
1 березня, 16:44

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua