54 бої за добу: лінія фронту станом на 14 листопада 2026

Лінія фронту станом на 14 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 61 авіаційного удару – скинув 188 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5230 дронів-камікадзе та здійснив 1544 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

14 листопада на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 37 окупантів, десятеро поранено. Знищено чотири одиниці автомобільної техніки, десять спеціальних засобів, один пункт управління БпЛА та 60 укриттів ворога. Пошкоджено 11 одиниць автомобільної техніки, шість гармат, один спеціальний засіб, три пункти управління БпЛА та 162 укриття противника. Знищено або подавлено 279 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Окупанти завдали двох авіаційних ударів із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснили 30 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі атакував позиції наших підрозділів у районах Охрімівки та Миколаївки.

На Куп’янському напрямку

Ворог штурмових дій не проводив.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито чотири спроби загарбників просунутися у бік Нового, Зеленої Долини, Колодязів та Лиману.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли три спроби загарбників просунутися вперед у районах Озерного, Пискунівки та Кривої Луки. Триває бій.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Противник не проводив спроб покращити своє становище.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали дев'ять ворожих штурмів у районі Костянтинівки та у бік:

Русиного Яру

Кучерового Яру

Новомиколаївки

Вільного

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 15 атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік:

Добропілля

Новогришиного

Василівки

Сергіївки

Молодецького

Новомиколаївки

Філії

На Олександрівському напрямку

Ворог двічі штурмував у бік Зеленого Гаю та Тернового.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у бік Різдвянки та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку

Окупанти штурмових дій не проводили.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Противник штурмових дій не проводив.

Нагадаємо, 13 листопада на фронті відбулося 243 бойових зіткнення. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 47 атак.

Нині триває 1725-й день повномасштабної війни.