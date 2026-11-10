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Росіяни атакували потяг у Сумах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни атакували потяг у Сумах
Наслідки російської атаки на поїзд у Сумах
фото: Олег Григоров/Telegram

Обійшлося без постраждалих

Вранці 10 листопада російський безпілотник прицільно атакував приміський поїзд у Сумах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

У момент удару потяг перебував на залізничній станції. Пасажирів у ньому не було, а поїзна бригада перебувала в укритті. Обійшлося без постраждалих.

«Росіяни продовжують атакувати цивільний транспорт та залізничну інфраструктуру Сумщини. Закликаю жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися вказівок залізничників. Безпека людей – найважливіше», – йдеться у повідомленні.

До слова, минулої доби росіяни атакували 27 населених пунктів у чотирьох районах Сумщини. Унаслідок цього загинула людина, є постраждалі.

Як повідомлялося, 10 листопада російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Росіяни вдарили по  об'єктах критичної інфраструктури.

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Теги: Суми війна Укрзалізниця

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