Росіяни атакували потяг у Сумах

Наслідки російської атаки на поїзд у Сумах

Обійшлося без постраждалих

Вранці 10 листопада російський безпілотник прицільно атакував приміський поїзд у Сумах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

У момент удару потяг перебував на залізничній станції. Пасажирів у ньому не було, а поїзна бригада перебувала в укритті. Обійшлося без постраждалих.

«Росіяни продовжують атакувати цивільний транспорт та залізничну інфраструктуру Сумщини. Закликаю жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися вказівок залізничників. Безпека людей – найважливіше», – йдеться у повідомленні.

До слова, минулої доби росіяни атакували 27 населених пунктів у чотирьох районах Сумщини. Унаслідок цього загинула людина, є постраждалі.

Як повідомлялося, 10 листопада російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури.