У ніч на 17 листопада російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, передає «Главком».

Вперше росіяни влучили у торговельний кіоск виникла пожежа. У прилеглому будинку вибило вікна. Внаслідок атаки 57-річна жінка дістала вибухову травму. Її госпіталізували.

Вдруге ворог атакував Космічний район Запоріжжя. FPV-дрон влучив в автомобіль, який вибухнув. У салоні перебував водій. Інформація про його стан уточнюється.

Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що наразі окупанти атакують обласний центр та критичну інфраструктуру міста.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада російські окупаційні війська атакували регіони України. Зокрема, під ударом опинився Харків.

За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, російський безпілотний літальний апарат типу «Молнія» влучив у будівлю дитячого навчального закладу у Шевченківському районі міста.

Крім того, сили протиповітряної оборони знищили російський реактивний безпілотник над Чернівецьким районом. Про це повідомив очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко.

Унаслідок падіння уламків збитої повітряної цілі пошкоджень зазнала адміністративна будівля.

Також у ніч на 16 листопада російська армія атакувала Вінницьку область. За інформацією начальниці Вінницької обласної військової адміністрації Наталі Заболотної, внаслідок атаки зафіксовано влучання в об'єкт критичної промисловості.