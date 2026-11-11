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Представник Росії в Абу-Дабі заявив, що РФ поверне «кожну п’ядь» своєї землі (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Представник Росії в Абу-Дабі заявив, що РФ поверне «кожну п’ядь» своєї землі (відео)
Заяви Мединського пролунали на тлі переговорів щодо завершення війни
фото: кадр з відео

Володимир Мединський також відреагував на публікації європейських ЗМІ про позицію України щодо територіального питання

Помічник російського диктатора Володимира Путіна та представник РФ на переговорах в Абу-Дабі Володимир Мединський заявив, що Росія нібито має намір повернути «кожну п’ядь» своєї землі. Про це він сказав, коментуючи повідомлення європейських медіа щодо територіального питання, пише «Главком».

«Кожна п’ядь російської землі буде повернута так чи інакше», – заявив Мединський.

Він також відреагував на публікації європейських газет, у яких ідеться про те, що Україна відкидає обговорення територіального питання.

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«Європейські газети, які пишуть, що Україна відкидає цю тему, нехай продовжують жити у світі своїх ілюзій», – додав представник російської делегації.

Заяви Мединського пролунали на тлі переговорів щодо завершення війни, які відбулися в Абу-Дабі за участю представників України, США та Росії.

Раніше Кушнер охарактеризував дводенні переговори в Абу-Дабі як змістовні, але непрості. Він зазначив, що сторони вперше майже за вісім місяців обговорили широкий спектр питань, зокрема територіальне врегулювання. 

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Теги: росія Україна війна переговори окуповані території

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