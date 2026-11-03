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Канцлер Німеччини анонсував гарантії безпеки для України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Канцлер Німеччини анонсував гарантії безпеки для України
За словами Мерца, гарантії безпеки мають стати частиною мирних домовленостей
фото: кадр з відео

Фрідріх Мерц заявив про готовність Берліна долучитися до безпекових зобов’язань після припинення вогню

Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки після припинення вогню. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє «Главком».

За словами Мерца, гарантії безпеки мають стати частиною домовленостей, які набудуть чинності після припинення бойових дій. Канцлер запевнив, що Німеччина готова взяти на себе відповідні зобов’язання.

Водночас глава німецького уряду наголосив, що Росія має продемонструвати реальну готовність до переговорів про мир. Для цього, за його словами, необхідно й надалі посилювати тиск на країну-агресорку.

Мерц підкреслив, що дипломатичні зусилля мають супроводжуватися діями, які спонукатимуть Москву до переговорів. Німеччина продовжить підтримувати Україну та працювати з партнерами над умовами справедливого й тривалого миру.

Зустріч Мерца із Зеленським відбулася в Берліні 3 листопада. Сторони обговорили подальшу підтримку України, дипломатичні зусилля та безпекові умови для завершення війни.

Теги: Володимир Зеленський Фрідріх Мерц Німеччина війна перемир'я

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