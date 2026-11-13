Українські бійці взяли в полон двох окупантів і здобули важливі документи

Під час допиту полонені розповіли, як створюють фальшиві повідомлення про просування російських військ

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України взяли в полон двох окупантів та отримали документи й засоби зв’язку, що мають розвідувальну цінність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

«Під час спеціальних дій оператори шостого полку ССО Rangers провели наліт на позицію противника та взяли в полон двох військовослужбовців його розвідувального підрозділу. Також здобули документи й засоби зв’язку, що мають розвідувальну цінність», – йдеться у повідомленні.

За словами бійців ССО, під час допиту полонені розповіли, як створюють фальшиві повідомлення про просування російських військ: військовослужбовців із прапором направляють до визначеної локації, де вони демонструють символіку. Відео з дрона згодом використовують як нібито доказ захоплення позиції чи населеного пункту.

Раніше українські військові вперше взяли в полон громадянина Індонезії, який воював на боці російської окупаційної армії. 49-річного уродженця острова Ява відправили до Запорізької області для участі у штурмових діях. Після удару українських безпілотників по його підрозділу чоловік самостійно дістався території, контрольованої Україною, де потрапив у полон.

Нагадаємо, Європейський парламент оприлюднив дані про кількість громадян африканських держав, яких Росія залучила до війни проти України. Йдеться про тисячі осіб із понад 36 країн Африки, зокрема Гани.