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Україна за три дні уразила 10% нафтопереробки Росії – OSINT

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна за три дні уразила 10% нафтопереробки Росії – OSINT
Нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово під час атаки безпілотників
фото: Exilenova+

Дослідники оцінили сукупну потужність трьох атакованих підприємств у 33 млн тонн нафти на рік

Українські безпілотники протягом трьох днів атакували три великі нафтопереробні підприємства Росії. За оцінкою OSINT-аналітиків, їхня сумарна проєктна потужність становить близько 10% усіх нафтопереробних потужностей країни-агресорки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на український Telegram-канал Dnipro Osint, який займається розвідкою на основі відкритих джерел.

За даними аналітиків, під удари Сил оборони України потрапили три підприємства:

  • Кстовський нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Нижньогородській області;
  • Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області;
  • «Башнефть-Новойл» в Уфі, Республіка Башкортостан.

Сумарна річна потужність цих підприємств, за оцінкою Dnipro Osint, становить близько 33 млн тонн нафти. Це приблизно десята частина загальних можливостей російської нафтопереробної промисловості.

Аналітики звертають увагу на характер пошкоджень. Під час атак з ладу можуть виходити одразу декілька технологічних установок. Йдеться не лише про обладнання первинної переробки сировини, а й про установки вторинного циклу, які забезпечують подальше виробництво нафтопродуктів.

У Dnipro Osint назвали останню серію ударів завершенням так званого «енергетичного перемир'я». За твердженням авторів каналу, Україна протягом двох тижнів утримувалася від атак на російські нафтопереробні підприємства на прохання адміністрації президента США. Водночас Росія продовжувала завдавати ударів по українській території.

Як відбувалися атаки

Усі три удари припали на період із 30 жовтня до 1 листопада.

Першим, у ніч проти 30 жовтня, атакували Новокуйбишевський НПЗ. Після удару на території підприємства виникла масштабна пожежа. Супутникові знімки Planet Labs від 30 жовтня, оприлюднені журналістами проєкту «Схеми», зафіксували густий чорний дим, який накрив значну частину заводу. 

Україна за три дні уразила 10% нафтопереробки Росії – OSINT фото 1

У ніч проти 31 жовтня безпілотники атакували промислову зону Уфи, де розташований завод «Башнефть-Новойл». Підприємство спеціалізується, зокрема, на виробництві мастильних матеріалів. За оцінкою Dnipro Osint, його потужність первинної переробки становить близько 7 млн тонн нафти на рік.

Україна за три дні уразила 10% нафтопереробки Росії – OSINT фото 2

Третьою ціллю став Кстовський НПЗ у Нижньогородській області. Атака відбулася в ніч проти 1 листопада. У мережі з'явилися відео вибухів та пожежі на території промислового об'єкта. Ураження підприємства підтвердила українська оборонна компанія Fire Point.

Україна за три дні уразила 10% нафтопереробки Росії – OSINT фото 3

За проєктними показниками, потужність Кстовського заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік, Новокуйбишевського – 8,8 млн тонн, а «Башнефть-Новойл» – близько 7 млн тонн. У сумі це приблизно 32,8 млн тонн, що й пояснює оцінку Dnipro Osint у 33 млн тонн.

Що відомо про енергетичне перемир’я

Dnipro Osint назвав серію атак завершенням двотижневого «енергетичного перемир’я». За версією каналу, Україна утримувалася від ударів по російській енергетичній інфраструктурі на прохання адміністрації президента США, тоді як Росія продовжувала атакувати українські об’єкти.

Про короткочасну домовленість щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі раніше повідомляло агентство Associated Press. За інформацією AP, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ погодився на відповідну пропозицію президента США Дональда Трампа, але Росія не припинила повітряних атак. Після цього Україна відновила удари по російських енергетичних об’єктах.

Нагадаємо, Новокуйбишевський НПЗ уже не вперше стає ціллю українських безпілотників. У квітні 2026 року Сили оборони також уразили це підприємство та нафтоперекачувальну станцію «Горький» у Нижньогородській області.

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Теги: пожежа дизельне пальне нафта завод росія

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