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Росіяни застосували 99 засобів повітряного нападу для атаки на Україну – Залужний

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни застосували 99 засобів повітряного нападу для атаки на Україну – Залужний
фото: з відкритих джерел

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі:

У ніч на 2 січня 2024 року росіяни повторили масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, атаковано цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Основний напрямок удару – столиця України.

У першій хвилі атакували «шахедами» з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України. Залужний уточнив, що усі 35 ударних БпЛА Shahed-136/131 було знищено протиповітряною обороною, про що повідомлялося раніше.

Уранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Росіяни застосували 99 засобів повітряного нападу для атаки на Україну – Залужний фото 1

Із 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К.

Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.

Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

За попередніми результатами, противник застосував 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі:

  • 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
  • 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 із 3 крилаті ракети «Калібр».

«Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони за роботу!», – написав головнокомандувач. 

Раніше повідомлялося, що Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет та десяток «Кинджалів» під час атаки на Київ.

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Теги: Валерій Залужний

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