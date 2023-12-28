Залужний захистив дисертацію та здобув науковий ступінь

Дисертацію та анотацію до неї переглянути неможливо, оскільки вони становлять державну таємницю

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний захистив дисертацію з права та здобув науковий ступінь доктора філософії. Про це йдеться на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

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Повідомляється, що саму дисертацію та анотацію до неї переглянути неможливо, оскільки вони становлять державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку.

Водночас ключові слова показують, що тема роботи Залужного пов’язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями.

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У роботах головнокомандувач ЗСУ підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу академії Державної пенітенціарної служби.

Захист дисертації відбувся в Одеській юридичній академії, яку очолює ексрегіонал Сергій Ківалов.

Зазначимо, Валерій Залужний у 1997 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ із відзнакою. У 2005 році вступив до Національної академії оборони України, яку закінчив у 2007 році із золотою медаллю.

У 2014 році закінчив Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського – як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії. Упродовж 2019-2020 років навчався на магістерській програмі з міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія».

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Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що Валерій Залужний планує захист кандидатської дисертації у Національному університеті «Одеська юридична академія».

До слова, 26 грудня, Валерій Залужний провів пресконференцію щодо мобілізації. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що незадоволений роботою військкоматів і додав, що не проти запровадження в Україні електронних повісток. Він також підкреслив, що придатність чи непридатність до військової служби визначає не група інвалідності, а ВЛК.