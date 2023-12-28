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Залужний захистив дисертацію та здобув науковий ступінь

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Залужний захистив дисертацію та здобув науковий ступінь
Залужний отримав ступінь доктора філософії
фото з відкритих джерел

Дисертацію та анотацію до неї переглянути неможливо, оскільки вони становлять державну таємницю

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний захистив дисертацію з права та здобув науковий ступінь доктора філософії. Про це йдеться на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Повідомляється, що саму дисертацію та анотацію до неї переглянути неможливо, оскільки вони становлять державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку.

Залужний захистив дисертацію та здобув науковий ступінь фото 1

Водночас ключові слова показують, що тема роботи Залужного пов’язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями.

У роботах головнокомандувач ЗСУ підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу академії Державної пенітенціарної служби.

Захист дисертації відбувся в Одеській юридичній академії, яку очолює ексрегіонал Сергій Ківалов.

Зазначимо, Валерій Залужний у 1997 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ із відзнакою. У 2005 році вступив до Національної академії оборони України, яку закінчив у 2007 році із золотою медаллю.

У 2014 році закінчив Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського – як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії. Упродовж 2019-2020 років навчався на магістерській програмі з міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія».

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що Валерій Залужний планує захист кандидатської дисертації у Національному університеті «Одеська юридична академія».

До слова, 26 грудня, Валерій Залужний провів пресконференцію щодо мобілізації. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що незадоволений роботою військкоматів і додав, що не проти запровадження в Україні електронних повісток. Він також підкреслив, що придатність чи непридатність до військової служби визначає не група інвалідності, а ВЛК.

Теги: університет Валерій Залужний

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