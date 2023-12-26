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Залужний пояснив, через скільки часу можуть демобілізувати військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Залужний пояснив, через скільки часу можуть демобілізувати військових
За словами Залужного, військових можуть демобілізувати через 36 місяців служби
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач ЗСУ виокремив два фактори, які впливають на те, чи зможе боєць демобілізуватись

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що демобілізація військових може стати можливою через три роки служби, однак за певних умов. За його словами, про це вони домовились із Міноборони.

Валерій Залужний під час брифінгу розповів, що військових можуть демобілізувати через 36 місяців служби. Він також розповів, за яких умов це може статися.

Коментуючи питання демобілізації, головнокомандувач ЗСУ виокремив два фактори, які впливають на те, чи зможе боєць демобілізуватись через 36 місяців служби.

«Перший фактор це те, що не буде загострень на фронті, і друге – що цих людей через 36 місяців буде ким замінити», – сказав він.

Крім цього, Залужний також наголосив, що розуміє, що наші захисники роблять свою справу у надскладних умовах, тому хотілося б, щоб вони розуміли, люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать, чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Нагадаємо, що українська влада готує зміни в мобілізації. За словами Умєрова, найближчими днями у Верховній Раді можуть зареєструвати відповідний законопроєкт. 

До слова, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла проінформувала, що триває робота над законопроєктом про мобілізацію, рекрутинг і проходження служби. Вона розповіла, що демобілізуватися з війська зможуть ті, хто прослужив під час дії воєнного стану 36 місяців. Однак Безугла зазначила, що цей пункт іще опрацьовують.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що на одній зі ставок розглядалося питання про мобілізацію ще 500 тис. осіб, однак для прийняття такого рішення потрібно більше аргументів. Водночас Зеленський повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації.  

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, мобілізація додаткових 500 тисяч українців не відбудеться найближчим часом. 

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Теги: Міноборони війна демобілізація військові Валерій Залужний

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