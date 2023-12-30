Залужний звільнив радницю Мартинюк після її скандальної заяви

Залужний наголосив, що позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на скандальну заяву позаштатної радниці Алли Мартинюк і повідомив, що від 28 грудня у нього немає помічників-консультантів на громадських засадах. Про це він написав у Telegram.

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Залужний також зазначив, що позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою думкою.

28 грудня на Youtube-каналі «ISLND TV» волонтерка та помічниця-консультантка Головнокомандувача ЗС Алла Мартинюк прокоментувала вручення повісток.

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«Зараз я бачу, як комусь повістку дали, одразу там мами пишуть, вони одразу в істериці і ледь не прощаються з життям своїх синочків. Це неправильно, не потрібна ця істерія, потрібно вірити в те, що ваш син герой, він найкращий цвіт нації. Все-одно ми всі помремо, ми всі не вічні», – сказала Мартинюк.

Вона також додала, що краще померти героєм, ніж від того, що тебе зіб'є машина.

Після цих слів на неї вилилося чимало хейту від українців у соцмережах. Згодом Мартинюк записала відео, де зазначила, що ці слова вирізали з інтерв’ю з неправильною інтерпретацією.

Вона пояснила, що не агітувала посилати дітей на смерть, а мала на увазі, що «не треба думати про погане».

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Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив собі помічницю-консультантку Тетяну Єфремову. Користувачі в соцмережах відреагували на її призначення.

До слова, колишня участниця гурту «Сливки» та позаштатна радниця головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Алла Мартинюк у програмі ЖВЛ шокувала зізнанням, що її ексчоловік вступив до лав російської армії і погрожував дочці.