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Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет та десяток «Кинджалів»: деталі атаки на Київ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет та десяток «Кинджалів»: деталі атаки на Київ
фото: ДСНС

Унаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури

Сили протиповітряної оборони збили понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток «Кинджалів» під час ранкової атаки РФ на Київ. Про це повідомляє КМВА.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, повітряна тривога сумарно тривала майже 6 годин. Спочатку ворог запускав «Шахеди», а потім вдався до ракетної атаки. Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено усі БПЛА Shahed та понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 «Кинджал».

Однак внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури. Є потерпілі. «Особливо страшні наслідки в Солом’янському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. Бійці ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей», – додав Попко.

Попередньо, вже виявлено понад 25 постраждалих. Ці дані ще уточнюються.

Також відомо, що на Київщині внаслідок ворожого обстрілу загинуло подружжя. Попередньо постраждало шість осіб, у тому числі дитина. Також окупанти поцілили ракетою в недобудований храм та капличку. 

У Запорізькій області російські окупанти обстріляли 25 населених пунктів.

У результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова загинула 91-річна жінка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За словами глави ОВА, наразі відомо про 44 постраждалих, після атаки РФ по місту.

Російські війська зранку 2 січня завдали чергового масованого удару по Києву. У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах, відключення світла, води та пожежі.

Читайте також: Масований удар Росії по Києву. Пошкоджено будинки, є загибла (оновлюється)
Теги: ракета системи ППО

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