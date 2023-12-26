Залужний прокоментував можливість мобілізації до ЗСУ осіб з інвалідністю

Залужний зазначив, що до війська мають йти люди, які фізично можуть воювати

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що придатність до служби вирішує не інвалідність

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що придатність чи непридатність до військової служби визначає не група інвалідності, а ВЛК. Відповідна заява пролунала в ефірі єдиного телемарафону.

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«Я вважаю, що на сьогоднішній день оперування ступеню інвалідності другої чи третьої групи не є актуальним, тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія», – зауважив генерал.

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Залужний додав, що саме ВЛК визначає, чи придатна людина до військової служби. Він зазначив, що у новому законопроєкті запропоновано залишити два поняття – придатність чи непридатність до військової служби, а також позбутися такого поняття як «обмежено придатний».

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що з повагою відноситься до цивільних людей і хоче, щоб військо поповнювалось людьми, «які можуть за своїми фізичними показниками воювати».

Нагадаємо, Кабінет міністрів у понеділок, 25 грудня, вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні. Про це розповів керівник парламентської фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія. Політик зазначив, що відсутність законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію» тощо. Арахамія нагадав, що військове командування заявило про необхідність мобілізувати 500 тис. осіб, і президент вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах.

Раніше повідомлялося, що в Україні може бути розширене коло осіб, яких можуть призвати на військову службу в межах мобілізації. Зробити це можуть за допомогою трьох категорій громадян.