Залужний прокоментував можливість мобілізації до ЗСУ осіб з інвалідністю
Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що придатність до служби вирішує не інвалідність
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що придатність чи непридатність до військової служби визначає не група інвалідності, а ВЛК. Відповідна заява пролунала в ефірі єдиного телемарафону.
«Я вважаю, що на сьогоднішній день оперування ступеню інвалідності другої чи третьої групи не є актуальним, тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія», – зауважив генерал.
Залужний додав, що саме ВЛК визначає, чи придатна людина до військової служби. Він зазначив, що у новому законопроєкті запропоновано залишити два поняття – придатність чи непридатність до військової служби, а також позбутися такого поняття як «обмежено придатний».
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що з повагою відноситься до цивільних людей і хоче, щоб військо поповнювалось людьми, «які можуть за своїми фізичними показниками воювати».
Нагадаємо, Кабінет міністрів у понеділок, 25 грудня, вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні. Про це розповів керівник парламентської фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія. Політик зазначив, що відсутність законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію» тощо. Арахамія нагадав, що військове командування заявило про необхідність мобілізувати 500 тис. осіб, і президент вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах.
Раніше повідомлялося, що в Україні може бути розширене коло осіб, яких можуть призвати на військову службу в межах мобілізації. Зробити це можуть за допомогою трьох категорій громадян.
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