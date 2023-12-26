Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Залужний прокоментував можливість мобілізації до ЗСУ осіб з інвалідністю

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Залужний прокоментував можливість мобілізації до ЗСУ осіб з інвалідністю
Залужний зазначив, що до війська мають йти люди, які фізично можуть воювати
Фото: скріншот відео

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що придатність до служби вирішує не інвалідність 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що придатність чи непридатність до військової служби визначає не група інвалідності, а ВЛК. Відповідна заява пролунала в ефірі єдиного телемарафону.

«Я вважаю, що на сьогоднішній день оперування ступеню інвалідності другої чи третьої групи не є актуальним, тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія», – зауважив генерал.

Залужний додав, що саме ВЛК визначає, чи придатна людина до військової служби. Він зазначив, що у новому законопроєкті запропоновано залишити два поняття – придатність чи непридатність до військової служби, а також позбутися такого поняття як «обмежено придатний».

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що з повагою відноситься до цивільних людей і хоче, щоб військо поповнювалось людьми, «які можуть за своїми фізичними показниками воювати».

Нагадаємо, Кабінет міністрів у понеділок, 25 грудня, вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні. Про це розповів керівник парламентської фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія. Політик зазначив, що відсутність законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію» тощо. Арахамія нагадав, що військове командування заявило про необхідність мобілізувати 500 тис. осіб, і президент вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах.

Раніше повідомлялося, що в Україні може бути розширене коло осіб, яких можуть призвати на військову службу в межах мобілізації. Зробити це можуть за допомогою трьох категорій громадян.

Читайте також: ЗСУ потрібно мобілізувати 500 тис. людей? Залужний зробив заяву
Теги: мобілізація Валерій Залужний

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Валерій Залужний дуже рідко розповідає про своє особисте життя
Валерій Залужний показав миле фото зі своєю дружиною
6 грудня, 15:30
Чоловіки призовного чи мобілізаційного віку вступають в магістратуру
Міносвіти назвало категорії студентів, яких ймовірно відправлятимуть у військо
11 грудня, 08:39
Підсудний ухилився від мобілізації, бо в день відправки на службу був нетверезим
На Закарпатті чоловік став ухилянтом через алкозалежність: яке рішення ухвалив суд
20 грудня, 09:29
З початку повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованих територіях Росія відмобілізувала та відправила на фронт понад 100 тис. українців
Скільки українців на окупованих територіях мобілізувала Росія? Офіс Залужного озвучив цифру
2 грудня, 12:00
Валерій Залужний: «Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером»
«Вами захоплюються армії світу». Залужний привітав ЗСУ зі святом (відео)
6 грудня, 08:36
Десятки чоловіків у військовій та поліцейській формі зайшли на територію комплексу «Термальні води Косино»
Працівники Закарпатського ТЦК вручили повістки в санаторії: з'явилося відео
9 грудня, 11:40
Володимир Зеленський дає велику пресконференцію
Зеленський розповів про новий план мобілізації
19 грудня, 18:19
Безугла звинуватила Залужного у нових правилах мобілізації, які ще має ухвалити парламент
Безугла назвала особу, яка начебто наполягає на драконівській мобілізації
Сьогодні, 12:41
Рекрутинг у жодному разі не замінює мобілізацію
Яка різниця між мобілізацією та рекрутингом: роз’яснення
23 грудня, 11:59

Суспільство

Залужний прокоментував можливість мобілізації до ЗСУ осіб з інвалідністю
Залужний прокоментував можливість мобілізації до ЗСУ осіб з інвалідністю
До України йде похолодання: названо дату
До України йде похолодання: названо дату
12-річна українка померла від російської вакцини
12-річна українка померла від російської вакцини
До полонених росіян прийшов Святий Миколай: реакція соцмереж (відео)
До полонених росіян прийшов Святий Миколай: реакція соцмереж (відео)
Ціною свого життя врятував авіабригаду. Згадаймо Героя України В'ячеслава Радіонова
Ціною свого життя врятував авіабригаду. Згадаймо Героя України В'ячеслава Радіонова
Енергетики ДТЕК повернули світло 36 тис. родин на Донеччині та Дніпропетровщині
Енергетики ДТЕК повернули світло 36 тис. родин на Донеччині та Дніпропетровщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
«Хай збирають міномети». Виробник зброї закликав формувати «трудові батальйони» з ухилянтів 
41K
ООН закриває в Польщі центри для біженців з України
14K
До полонених росіян прийшов Святий Миколай: реакція соцмереж (відео)
12K
Стало відомо, що окупанти роблять з дезертирами, які відмовляються йти на штурм
11K
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Новий законопроєкт про мобілізацію: які обмеження чекають ухилянтів

Новини

Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:07
Перша група українських пілотів уже вчиться літати на F-16 у Данії
Сьогодні, 06:17
Місцями опади: прогноз погоди на 26 грудня
Сьогодні, 06:10
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:37
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів
Вчора, 10:06

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua