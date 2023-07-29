Росіяни знову раптово перекрили рух авто Кримським мостом

Причину та терміни дії такого рішення окупанти не вказують

Пізно ввечері 28 липня росіяни тимчасово перекрили рух автотранспорту Кримським мостом, що в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомило пропагандистське видання «Риа Новости».

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«Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито», – йдеться в повідомленні.

Причина та терміни дії такого рішення не називаються.

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Нагадаємо, на світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

За даними іноземних ЗМІ, Росія могла заздалегідь знати про підготовку до підриву Кримського мосту, тож зупинила прохід суден через Керченську протоку передчасно, ще з 16 липня.

У Службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії.

До слова, востаннє росіяни з невідомих причин перекривали рух на Кримському мосту 22 липня.

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Крім того, 27 липня у Криму російські загарбники перекрили доступ для цивільних на Арабатську стрілку. Цьому передували вибухи у Криму.