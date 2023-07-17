Події на Кримському мосту. Офіційний коментар СБУ

Кримський міст є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для окупантів

У Службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, передає «РБК-Україна».

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«Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження», – сказав Дехтяренко.

Речник також нагадав, що в одному з інтерв’ю голова спецслужби Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи противника.

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Водночас Кримський міст є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для окупантів.

Нагадаємо, унаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

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Перед в'їздом на Кримський міст утворився багатокілометровий затор.

Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

Водночс робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена, повідомила влада Темрюкського району Краснодарського краю.

Російські пропагандистські канали повідомляють з місця події, що потяг, що встав перед Кримським мостом, знеструмлений, люди вийти з нього не можуть, а відправлення затримується на дві години.