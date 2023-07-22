На авіабазі російського флоту в Криму гримлять вибухи

Є прильоти по нафтобазі та аеродрому

В окупованому Криму гримлять вибухи на аеродромі, що розташований в Октябрському у Красногвардійському районі. Про це повідомляють телеграм-канали.

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Той аеродром - чи не найбільший аеродром авіації Чорноморського флоту РФ.

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Крім того, як повідомлялося, є прильоти по нафтобазі в Октябрському.

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив, що «противником здійснено спробу нальоту з використанням БПЛА по інфраструктурних об'єктах Красногвардійського району Республіки Крим».

«Співробітники МНС перебувають на місці для ліквідації можливих наслідків. Працюють усі профільні служби», – зазначив гауляйтер.

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Мешканці Криму оприлюднюють відео вибухів і пожеж.

До слова, рух автотранспорту Кримським мостом, що з'єднує окупований український півострів із Росією, тимчасово перекрито. Окупанти не повідомляють про причини перекриття.