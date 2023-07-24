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Вибухи у Криму. Є влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Криму. Є влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі (відео)
Аксьонов повідомляє, що уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок
фото ілюстративне

Місцева «влада» повідомляє, що працювало ППО

Російські загарбники заявляють про атаку безпілотників та вибухи сьогодні зранку, 24 липня, в окупованому Криму. Про це повідомив зрадник Сергій Аксьонов.

За його словами, у небі над Кримом «збито силами ППО та придушено засобами РЕБ 11 БПЛА противника».

«Відбулося влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. Також уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі», – проінформував він.

Вибухи у Криму. Є влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі (відео) фото 1

Аксьонов традиційно запевнив, що всі профільні служби працюють на місцях та просить зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Як повідомлялося, у понеділок, 24 липня, на полігоні у селищі Вольне в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму гримлять вибухи.

Також звуки вибухів пролунали в містах Феодосія, Старий Крим і Сімферополь. Також гучні періодичні вибухи відбулись у Армянську та Джанкой, деякі з вибухів були супроводженіякі кулеметною, або автоматною чергою.

Триває 516-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. 

Теги: Крим вибух будинок безпілотник

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