Вибухи у Криму. Є влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі (відео)

Місцева «влада» повідомляє, що працювало ППО

Російські загарбники заявляють про атаку безпілотників та вибухи сьогодні зранку, 24 липня, в окупованому Криму. Про це повідомив зрадник Сергій Аксьонов.

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За його словами, у небі над Кримом «збито силами ППО та придушено засобами РЕБ 11 БПЛА противника».

«Відбулося влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. Також уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі», – проінформував він.

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Аксьонов традиційно запевнив, що всі профільні служби працюють на місцях та просить зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Як повідомлялося, у понеділок, 24 липня, на полігоні у селищі Вольне в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму гримлять вибухи.

Також звуки вибухів пролунали в містах Феодосія, Старий Крим і Сімферополь. Також гучні періодичні вибухи відбулись у Армянську та Джанкой, деякі з вибухів були супроводженіякі кулеметною, або автоматною чергою.

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Триває 516-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.