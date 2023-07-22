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Рух Кримським мостом знову перекрито

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рух Кримським мостом знову перекрито
Кримський міст зазнавав атаки вже двічі
фото з відкритих джерел

Причини перекриття мосту не розкриваються

Рух автотранспорту Кримським мостом, що з'єднує окупований український півострів із Росією, тимчасово перекрито. Про це повідомляє оперативний Telegram-канал про ситуацію на мосту.

Про причини перекриття не повідомляється.

Нагадаємо, 21 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст є ціллю українських захисників і він має бути нейтралізований тому, що окупанти використовують його для війни.

Раніше повідомлялося, що на світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

За даними іноземних ЗМІ, Росія могла заздалегідь знати про підготовку до підриву Кримського мосту, тож зупинила прохід суден через Керченську протоку заздалегідь, ще з 16 липня.

У Службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії. 

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Теги: Крим міст окупанти Керченський міст

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