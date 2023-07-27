Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти у Криму перекрили для цивільних проїзд на Арабатську стрілку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти у Криму перекрили для цивільних проїзд на Арабатську стрілку
фото ілюстративне

Рішення вступить в силу з 20:00 31 липня

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники перекрили доступ для цивільних на Арабатську стрілку. Цьому передували вибухи у Криму. Про це повідомляє «Кримінформ».

Як зазначається, так зване управління ФСБ по Криму заявило, що «опер штаб» на чолі з самопроголошеним «главою» Сергієм Аксьоновим ухвалив рішення не видавати перепустки цивільним на Арабатську стрілку з 20:00 31 липня.

Потрапити на косу зможуть лише співробітники екстрених служб окупантів та жителі півострова, які виконують «роботи оборонного значення» або ліквідують надзвичайні ситуації.

Окупанти пояснили своє рішення необхідністю «локалізувати загрозу безпеці» окупованого Криму.

Арабатська коса - це вузька та довга коса в Азовському морі, яка сполучає материкову частину України та Крим. Раніше українська розвідка повідомляла, що окупанти почали заселятися у готелі на Арабатській косі.

Нагадаємо, 24 липня російські окупанти заявили про влучання в склад з боєприпасами у Джанкойському районі. Також повідомляли про вибухи з боку Веселого, де розташований аеродром. Гауляйтери казали про атаку дронів, 11 з яких, нібито змогли «нейтралізували».

Читайте також: У Криму лунають вибухи, чути пуски ракет. Окупанти підняли в небо авіацію 
Теги: розвідка окупанти надзвичайні ситуації аеродром Крим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог обстрілює позиції наших військ та мирні населені пункти
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Сьогодні, 06:48
Загарбники планують чергові переміщення своєї техніки в Енергодарі, «сховавшись від пильного ока містян в густих хмарах пилу»
Окупанти створюють нову екологічну загрозу в Енергодарі – мер
19 липня, 11:49
Рашисти атакували Харків ракетами С-300
Ракетна атака на Харків: влада повідомила наслідки
17 липня, 09:46
Наслідки вибуху на Кримському мосту
Вибух на Кримському мосту: СБУ потролила окупантів
17 липня, 09:25
Очільник міста наголосив, що в Сумах посилюють лінію оборони
Ворог може зайти з півночі. Мер Сум зробив тривожне попередження
7 липня, 09:28
Станом на 17:30 відомо про 38 поранених
Правоохоронці показали відео з місця удару у Первомайському
4 липня, 17:54
У соцмережах розгорівся скандал, бо жителя Херсонської області не пустили в евакуаційний автобус через собаку
Херсонець йшов пішки до Одеси з собакою, бо їх не евакуювали: Верещук прокоментувала
3 липня, 22:11
Делегація України у Гаазі
Чубаров спрогнозував, коли суд у Гаазі може ухвалити рішення щодо Росії
29 червня, 07:00
Робота бійців зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр «Едельвейс»
Українські воїни «Іглою» збили російський винищувач Су-25 (відео)
28 червня, 21:46

Події в Україні

Окупанти у Криму перекрили для цивільних проїзд на Арабатську стрілку
Окупанти у Криму перекрили для цивільних проїзд на Арабатську стрілку
Нацгвардійці зупинили прорив окупантів на Сіверському напрямку: деталі бою
Нацгвардійці зупинили прорив окупантів на Сіверському напрямку: деталі бою
Масована атака «Калібрів» та дронів: ситуація в регіонах після обстрілу
Масована атака «Калібрів» та дронів: ситуація в регіонах після обстрілу
Російські атаки на Хмельниччину: Ігнат назвав цілі окупантів
Російські атаки на Хмельниччину: Ігнат назвав цілі окупантів
Україна має низку «доступних варіантів» проведення контрнаступу – Пентагон
Україна має низку «доступних варіантів» проведення контрнаступу – Пентагон
Контрнаступ ЗСУ: Британська розвідка вказала на нову зброю РФ
Контрнаступ ЗСУ: Британська розвідка вказала на нову зброю РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Путін помстився Гаазі за ордер на арешт
30K
Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою (фото)
29K
УПЦ МП взялася за священників, які закликали Онуфрія відректися РПЦ
25K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку (мапа)
24K
Окупанти запустили ракети з 12 бортів Ту-95
18K
Атака Росії на українські порти: уряд назвав кількість знищених об’єктів

Новини

За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Сьогодні, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
Вчора, 18:57
Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
25 липня, 21:00
ЗСУ ліквідували ще один російський гелікоптер: зведення Генштабу
25 липня, 18:50
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
25 липня, 06:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту