Окупанти у Криму перекрили для цивільних проїзд на Арабатську стрілку

Рішення вступить в силу з 20:00 31 липня

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники перекрили доступ для цивільних на Арабатську стрілку. Цьому передували вибухи у Криму. Про це повідомляє «Кримінформ».

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Як зазначається, так зване управління ФСБ по Криму заявило, що «опер штаб» на чолі з самопроголошеним «главою» Сергієм Аксьоновим ухвалив рішення не видавати перепустки цивільним на Арабатську стрілку з 20:00 31 липня.

Потрапити на косу зможуть лише співробітники екстрених служб окупантів та жителі півострова, які виконують «роботи оборонного значення» або ліквідують надзвичайні ситуації.

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Окупанти пояснили своє рішення необхідністю «локалізувати загрозу безпеці» окупованого Криму.

Арабатська коса - це вузька та довга коса в Азовському морі, яка сполучає материкову частину України та Крим. Раніше українська розвідка повідомляла, що окупанти почали заселятися у готелі на Арабатській косі.

Нагадаємо, 24 липня російські окупанти заявили про влучання в склад з боєприпасами у Джанкойському районі. Також повідомляли про вибухи з боку Веселого, де розташований аеродром. Гауляйтери казали про атаку дронів, 11 з яких, нібито змогли «нейтралізували».