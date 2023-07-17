Вибух на Кримському мосту й обстріл Харкова: головне за ніч

Приблизно о четвертій ранку впав проліт Кримського мосту

Уночі 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала. Окупаційна влада Криму оголосила про надзвичайну ситуацію. Крім того, пізно ввечері ворог атакував Харків. Вибухи пролунали і в Херсоні. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 17 липня.

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Упав проліт Кримського мосту

На світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

Інцидент стався приблизно о четвертій ранку. Зараз на Кримському мосту зупинено рух транспорту.

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За словами представника окупаційної влади Криму, губернатора Сергія Аксьонова, там «сталася надзвичайна ситуація в районі 145 опори». Як мінімум дві особи загинули внаслідок падіння прольоту Кримського мосту. Ще один постраждав.

Мешканці Криму перед падінням прольоту мосту чули щонайменше два вибухи.

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Вибухи в Харкові та Херсоні

Після десятої вечора Харків опинився під ворожим ударом. У місті пролунали вибухи під час тривоги.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що о 22:10 16 липня Росія обстріляла територію промислового підприємства в Основ'янському районі, поранених і загиблих немає.

Крім того, уночі вибухи пролунали і в Херсоні, коли в місті не було оголошено повітряну тривогу.

США дозволили розпочати навчання на F-16

Президент США Джо Байден дозволив європейським союзникам розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

«Так, ми це зробимо. Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали тренуватися на F-16, як тільки європейці будуть готові», – підкреслив він.

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Вашингтон пояснив Москві, що на неї чекатиме в разі зриву зернової угоди

Росія матиме величезні дипломатичні збитки, якщо термін дії зернової угоди, який спливає 17 липня, не буде продовжено. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

«Це коштуватиме Росії величезних дипломатичних збитків. Так що Володимиру Путіну доведеться зробити вибір. Ми готові до будь-якого сценарію і тісно співпрацюємо з українцями щодо цього питання», – запевнив він.

Наслідки ворожого удару по Херсонщині

Увечері 16 липня російські загарбники обстріляли Бериславську громаду на Херсонщині. Унаслідок цього загинула літня жінка, травмувалися ще п’ятеро осіб, серед яких є дві діти.

Росіяни атакували область керованими авіабомбами.