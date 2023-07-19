Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія закрила Керченську протоку за день до підриву Кримського мосту – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія закрила Керченську протоку за день до підриву Кримського мосту – Reuters
фото: колаж 24 Каналу

Росіяни за добу до підриву Кримського мосту зупинили судноплавство у Керченській протоці

Росія могла заздалегідь знати про підготовку до підриву Кримського мосту, тож зупинила прохід суден через Керченську протоку заздалегідь, ще з 16 липня. Про це пише Reuters з посиланням на три джерела знайомі із ситуацією.

«Навігація стоїть уже третій день. Зупинили ще 16 липня близько 17.00. Там (у Керченській протоці) зараз взагалі ніякої проводки немає», – повідомив один із них.

Два інші джерела підтвердили, що прохід через Керченську протоку закрито, не уточнивши деталей. Росморрічфлот відмовився від коментарів для видання.

За даними системи стеження за судами в терміналі Refinitiv Eikon, зокрема, два танкери зі зрідженим вуглеводневим газом, відвантажені з терміналу Мактрен-Нафта в порту Темрюк 15-16 липня, наразі знаходяться в Азовському морі поблизу Керченської протоки.

Адміністрація терміналу Мактрен-Нафта в Темрюку, порту Тамань також не відповіла на письмовий запит Reuters. Керченська протока з'єднує Азовське море з Чорним, судна з вантажами проходять через протоку в обох напрямках.

Нагадаємо, що 17 липня внаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала. Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України. 

До слова, адміністрація центрального автовокзалу Сімферополя звертається до пасажирів рейсів Ялта-Брянськ, Севастополь-Москва та інших, що прямують через Кримський міст, здати свої квитки до каси та отримати назад гроші.

Служба безпеки України офіційно прокоментувала події на Кримському мосту. У Службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії. 

На світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів. Нна перетин кордону між Україною та Росією в районі Новоазовська утворилася гігантська черга. Росіяни продовжують тікати із Криму.

Читайте також: Удар по Керченському мосту: все, що наразі відомо

Теги: гроші Севастополь Азовське море окуповані території Кримський міст черга росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кримський міст знову втомився
Чи мали Україна та Росія шанс на нормальні стосунки?
17 липня, 20:05
На лаві «постраждалих» від централізації (зліва направо): мер Тернополя Сергій Надал, екссекретар Херсонської міськради Галина Лугова, ексмер Чернігова Владислав Атрошенко, мер Нової Каховки Володимир Коваленко, мер Рівного Олександр Третяк...
Повзуча централізація. Як мери стають безробітними, а місцеві ради недієздатними Війна і влада
14 липня, 14:50
Командир підводного човна «Краснодар» Станіслав Ржицький причетний до ракетних ударів по Україні
Командира підводного човна РФ знищено за допомогою мобільного застосунку: деталі
11 липня, 10:08
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес
Міністр оборони Британії сказав, завдяки чому Україна зможе виграти війну
Сьогодні, 00:55
Музей Булгакова у Києві продовжує роботу
Директорка музею Булгакова пояснила, чому його не варто закривати
16 липня, 21:16
Міський голова Мелітополя Федоров наголосив, що вибухи лунають два дні поспіль
На окупованій частині Запорізької області пролунали вибухи
4 липня, 11:57
Росіяни зводять фортифікаційні споруди та копають окопи у тимчасово окупованому Криму
Росія почала підготовку до боїв у Криму – Міноборони
8 липня, 19:30
Гвардійці продовжують утримувати позиції в умовах постійного вогневого впливу ворога на Бердянському напрямку
Військовий розповів про успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямку
14 липня, 12:11
Арестович запропонував сумнівний план вступу в НАТО
«Обміняти» окуповані території на вступ до НАТО: Арестович зробив суперечливу заяву
16 липня, 20:16

Події в Україні

Окупанти відійшли з деяких позицій на Бахмутському напрямку
Окупанти відійшли з деяких позицій на Бахмутському напрямку
Ворог атакував готельний комплекс у Коблево (відео)
Ворог атакував готельний комплекс у Коблево (відео)
Окупанти атакували Кіровоградщину ракетами
Окупанти атакували Кіровоградщину ракетами
У Криму досі детонує склад із боєприпасами (відео)
У Криму досі детонує склад із боєприпасами (відео)
31 ракета та 32 дрони: що відомо про масовану нічну атаку на Україну
31 ракета та 32 дрони: що відомо про масовану нічну атаку на Україну
Росія закрила Керченську протоку за день до підриву Кримського мосту – Reuters
Росія закрила Керченську протоку за день до підриву Кримського мосту – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Контрнаступ ЗСУ уповільнюється. Міноборони назвало причину
43K
Патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП належить до Російської православної церкви
37K
Стосується українських заробітчан. У Польщі розгорівся скандал через нове правило
33K
Після Перемоги маємо готуватись до наступної війни
32K
Чи буде Росія топити військовий флот Туреччини?
31K
Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії

Новини

В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Сьогодні, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Вчора, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту