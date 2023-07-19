Росія закрила Керченську протоку за день до підриву Кримського мосту – Reuters

Росіяни за добу до підриву Кримського мосту зупинили судноплавство у Керченській протоці

Росія могла заздалегідь знати про підготовку до підриву Кримського мосту, тож зупинила прохід суден через Керченську протоку заздалегідь, ще з 16 липня. Про це пише Reuters з посиланням на три джерела знайомі із ситуацією.

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«Навігація стоїть уже третій день. Зупинили ще 16 липня близько 17.00. Там (у Керченській протоці) зараз взагалі ніякої проводки немає», – повідомив один із них.

Два інші джерела підтвердили, що прохід через Керченську протоку закрито, не уточнивши деталей. Росморрічфлот відмовився від коментарів для видання.

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За даними системи стеження за судами в терміналі Refinitiv Eikon, зокрема, два танкери зі зрідженим вуглеводневим газом, відвантажені з терміналу Мактрен-Нафта в порту Темрюк 15-16 липня, наразі знаходяться в Азовському морі поблизу Керченської протоки.

Адміністрація терміналу Мактрен-Нафта в Темрюку, порту Тамань також не відповіла на письмовий запит Reuters. Керченська протока з'єднує Азовське море з Чорним, судна з вантажами проходять через протоку в обох напрямках.

Нагадаємо, що 17 липня внаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала. Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

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До слова, адміністрація центрального автовокзалу Сімферополя звертається до пасажирів рейсів Ялта-Брянськ, Севастополь-Москва та інших, що прямують через Кримський міст, здати свої квитки до каси та отримати назад гроші.

Служба безпеки України офіційно прокоментувала події на Кримському мосту. У Службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії.

На світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів. Нна перетин кордону між Україною та Росією в районі Новоазовська утворилася гігантська черга. Росіяни продовжують тікати із Криму.

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