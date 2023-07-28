У Криму пролунали вибухи (відео)

У Красногвардійському районі півострова спрацювала ППО

У тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 27 липня пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив місцевий Telegram-канал «Кримський вітер».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, на тлі грози вибухи пролунали в Красногвардійському районі, що в центральній частині Кримського півострова.

«Стріляють, імовірно, з ПЗРК (нереносного зенітно-ракетного комплексу – «Главком») «Панцир-С» у невідому повітряну ціль», – ідеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 24 липня російські окупанти заявили про влучання в склад з боєприпасами у Джанкойському районі Криму. Також повідомляли про вибухи з боку Веселого, де розташований аеродром. Гауляйтери казали про атаку дронів, 11 з яких, нібито змогли «нейтралізували».

Раніше Збройні сили України здійснили спробу атаки по кораблю Чорноморського флоту в районі Севастополя.

До слова, за останні кілька днів Збройні сили України знищили три великі склади російської армії в тимчасово окупованому Криму.