Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Криму пролунали вибухи (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Криму пролунали вибухи (відео)
У Криму працювала ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Красногвардійському районі півострова спрацювала ППО

У тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 27 липня пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив місцевий Telegram-канал «Кримський вітер».

Як зазначається, на тлі грози вибухи пролунали в Красногвардійському районі, що в центральній частині Кримського півострова.

«Стріляють, імовірно, з ПЗРК (нереносного зенітно-ракетного комплексу – «Главком») «Панцир-С» у невідому повітряну ціль», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 липня російські окупанти заявили про влучання в склад з боєприпасами у Джанкойському районі Криму. Також повідомляли про вибухи з боку Веселого, де розташований аеродром. Гауляйтери казали про атаку дронів, 11 з яких, нібито змогли «нейтралізували».

Раніше Збройні сили України здійснили спробу атаки по кораблю Чорноморського флоту в районі Севастополя.

До слова, за останні кілька днів Збройні сили України знищили три великі склади російської армії в тимчасово окупованому Криму.

Читайте також: Вибухи у Криму: опубліковано супутникові фото наслідків атаки по аеродрому
Теги: Крим вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

17 липня Кримський міст вдруге за рік зазнав удару
Удари по Криму: Резніков розкрив тактику ЗСУ
25 липня, 07:37
Триває детонація на складі боєприпасів
«Бавовна» у Криму: окупанти евакуюють населення, залізниця паралізована (відео)
22 липня, 12:26
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродромів
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродромів
20 липня, 15:36

Події в Україні

У Криму пролунали вибухи (відео)
У Криму пролунали вибухи (відео)
Росіяни знову гатили по Сумщині: є поранений, загинули понад пів сотні тварин
Росіяни знову гатили по Сумщині: є поранений, загинули понад пів сотні тварин
У Севастополі вирує негода: вітром зірвало дах будинку (відео)
У Севастополі вирує негода: вітром зірвало дах будинку (відео)
ЗСУ показали, як звільняли Старомайорське (відео)
ЗСУ показали, як звільняли Старомайорське (відео)
Окупанти влучили в житловий будинок на Харківщині: є постраждалі
Окупанти влучили в житловий будинок на Харківщині: є постраждалі
На Донеччині загинув український журналіст Максим Шварцман
На Донеччині загинув український журналіст Максим Шварцман

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Путін помстився Гаазі за ордер на арешт
94K
Росія скликає Радбез ООН, аби заборонити контрнаступ Україні
89K
Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою (фото)
32K
Ухилянтам не місце на фронті. Суд виніс несподіваний вирок
30K
Атака Росії на українські порти: уряд назвав кількість знищених об’єктів
20K
Міграційна криза не за горами: Німеччина потерпає від небувалої навали біженців

Новини

Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
Вчора, 19:02
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Вчора, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
26 липня, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
26 липня, 18:57
Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
25 липня, 21:00

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту