Понад 70 «прильотів»: окупанти п'ять разів обстріляли Сумщину

Окупанти гатили по Сумщині з мінометів

Рашисти обстріляли область із мінометів

Сьогодні російські окупанти п'ять разів відкривали вогонь по територіях Краснопільської та Шалигинської громад на Сумщині, зафіксовано понад 70 «прильотів». Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Так, на території Краснопільської громади мінометний обстріл по околицях Грабовського почався о 19:40 - 7 «прильотів» з міномета.

«Шалигинська громада: о 16:30 з території РФ росіяни почали бити зі ствольної артилерії - 24 «прильоти». А майже о 18:00 громаду накрили реактивною артою - 40 «прильотів», - зазначив Живицький.

Попередньо, обійшлося без втрат, щодо руйнувань - наразі інформація з'ясовується.

Нагадаємо, протягом 18 серпня у Сумській області зафіксували близько 100 «прильотів» під час обстрілів російських окупантів.

Росіяни 7 разів обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад.

Додамо, російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог попередньо завдав удару крилатою ракетою «Іскандер».

У гуртожитку Харкова, який обстріляли окупанти, жили люди із порушеннями слуху.