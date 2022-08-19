Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Понад 70 «прильотів»: окупанти п'ять разів обстріляли Сумщину

Альона Боженко
glavcom.ua
Понад 70 «прильотів»: окупанти п'ять разів обстріляли Сумщину
Окупанти гатили по Сумщині з мінометів
фото ілюстративне

Рашисти обстріляли область із мінометів

Сьогодні російські окупанти п'ять разів відкривали вогонь по територіях Краснопільської та Шалигинської громад на Сумщині, зафіксовано понад 70 «прильотів». Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Так, на території Краснопільської громади мінометний обстріл по околицях Грабовського почався о 19:40 - 7 «прильотів» з міномета.

«Шалигинська громада: о 16:30 з території РФ росіяни почали бити зі ствольної артилерії - 24 «прильоти». А майже о 18:00 громаду накрили реактивною артою - 40 «прильотів», - зазначив Живицький.

Попередньо, обійшлося без втрат, щодо руйнувань - наразі інформація з'ясовується.

Нагадаємо, протягом 18 серпня у Сумській області зафіксували близько 100 «прильотів» під час обстрілів російських окупантів.

Росіяни 7 разів обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад.

Додамо, російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог попередньо завдав удару крилатою ракетою «Іскандер».

У гуртожитку Харкова, який обстріляли окупанти, жили люди із порушеннями слуху. 

Теги: війна окупанти обстріл Сумщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

В окупованому Севастополі спрацювала ППО
В окупованому Севастополі спрацювала ППО
Понад 70 «прильотів»: окупанти п'ять разів обстріляли Сумщину
Понад 70 «прильотів»: окупанти п'ять разів обстріляли Сумщину
В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи
В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи
В окупованому Криму знову спрацювала система ППО (оновлено)
В окупованому Криму знову спрацювала система ППО (оновлено)
Уряд затвердив план заходів до Дня Незалежності
Уряд затвердив план заходів до Дня Незалежності
Потоп в окупованому Криму: відео наслідків стихії
Потоп в окупованому Криму: відео наслідків стихії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Олександр Бринжала вступив у бій проти 12 ворожих винищувачів
88K
Хто в хаті господар? Банкова потрапила у курйоз через фото Єрмака і Зеленського
82K
У Запоріжжі прогриміли вибухи
68K
Як захиститися від опромінення в разі аварії на Запорізькій АЕС. Пояснює радіобілог
65K
ЗСУ завдали чотири удари по скупченню ворога на півдні
64K
Ердоган повідомив, яку пропозицію зробив Зеленському під час візиту до Львова

Новини

Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
Вчора, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
Вчора, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
Вчора, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
Вчора, 16:42
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на харківському напрямку
Вчора, 16:25
На Донеччині ЗСУ знищили ворожу гаубицю та окупантів
Вчора, 16:12

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту