Сьогодні, 20 листопада, російські терористи завдали удару поруч із багатоповерхівкою в Космічному районі Запоріжжя. Унаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

Оновлено о 16:52

Кількість поранених внаслідок ударів по Запоріжжю збільшилася до 10 людей.

«Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та продуктовий магазин. На місцях працюють усі відповідальні служби», – повідомив очільник ОВА.

Дані станом на 16:05

«Кількість поранених внаслідок російських ударів по Запоріжжю зросла до чотирьох людей, серед них дитина», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Семікін уточнив, що постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, російські війська 20 листопада здійснили балістичну атаку на Київ. Унаслідок обстрілу столиці є загиблі та постраждалі, яким надають необхідну медичну допомогу. Також зафіксовано пошкодження об’єктів міської інфраструктури, зокрема мостових споруд.