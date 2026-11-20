Російська атака на Запоріжжя: постраждало 10 людей, серед них є дитина (оновлено)
Постраждалим надають необхідну медичну допомогу
Сьогодні, 20 листопада, російські терористи завдали удару поруч із багатоповерхівкою в Космічному районі Запоріжжя. Унаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.
Оновлено о 16:52
Кількість поранених внаслідок ударів по Запоріжжю збільшилася до 10 людей.
«Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та продуктовий магазин. На місцях працюють усі відповідальні служби», – повідомив очільник ОВА.
Дані станом на 16:05
«Кількість поранених внаслідок російських ударів по Запоріжжю зросла до чотирьох людей, серед них дитина», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, Семікін уточнив, що постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, російські війська 20 листопада здійснили балістичну атаку на Київ. Унаслідок обстрілу столиці є загиблі та постраждалі, яким надають необхідну медичну допомогу. Також зафіксовано пошкодження об’єктів міської інфраструктури, зокрема мостових споруд.
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