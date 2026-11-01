Демографка дала тривожний прогноз щодо українців за кордоном

Що довше триває війна, то менше українців захочуть повертатися додому

Україна може зіткнутися з тим, що після завершення війни додому повернеться лише третина громадян, які виїхали за кордон. Що довше тривають бойові дії, то менше українців плануватимуть повернення, адже вони поступово облаштовують життя в інших країнах. Про це заявила директорка Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Елла Лібанова під час Київського міжнародного економічного форуму, передає «Главком» із посиланням на «Новини.Live».

Що довше триває війна, то більше українців адаптуються до життя за кордоном

За словами Елли Лібанової, ще на початку повномасштабного вторгнення вона сподівалася, що до України повернеться половина тих, хто виїхав. Однак тепер її прогноз значно песимістичніший.

«2022 року я вірила, що повернеться 50%. Тепер – дай Боже, щоб третина повернулася. Кожний місяць, що триває війна, все менше і менше людей буде повертатися, тому що все більше адаптуються там і все більше руйнувань тут», – пояснила Лібанова.

Демографиня зазначила, що станом на кінець червня 4,4 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в Євросоюзі. Ще щонайменше 600 тисяч перебували в інших країнах за межами ЄС.

Чому українці можуть не повернутися додому

Однією з головних причин Лібанова назвала успішну адаптацію українських родин за кордоном. Дорослі знаходять роботу, опановують мову, а діти навчаються в місцевих школах, коледжах та університетах.

За її словами, 70% українських жінок віком від 24 до 64 років, про яких ішлося в її оцінці, вже працюють за кордоном. Демографиня назвала цей показник надзвичайно високим для першої хвилі міграції до Європи, особливо з огляду на те, що частина жінок доглядає маленьких дітей і не має можливості працювати.

«Якщо жінка вже працює там, а дитина ходить до школи чи до дитячого садочка, чи до коледжу, чи до університету, мову вони опанували, навіть якщо це німецька… То є проблема», – наголосила експертка.

Вона звернула увагу, що найбільше українців прихистили, зокрема, Німеччина, Польща та Чехія, де багато родин уже встигли облаштувати своє життя.

Водночас Лібанова наголосила, що виїзд за кордон дозволив багатьом українцям урятуватися від війни. Частина з них усе ж повернеться додому, однак із кожним наступним місяцем війни ухвалити таке рішення буде складніше.

Нагадаємо, після завершення війни Україна може отримати не лише повернення частини своїх громадян, а й приплив фахівців із Європи та США. Водночас серед українських біженців найбільше шансів на повернення можуть мати саме висококваліфіковані працівники, які за кордоном втратили частину свого професійного статусу.

Також керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що для повернення українців з-за кордону держава має гарантувати безпеку та економічний розвиток. За його словами, не менш важливим завданням залишається створення належних умов для військових, які повертаються з фронту.