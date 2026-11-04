Росія запустила на Київ «шахед-агітатор» із небезпечним QR-кодом (фото)

Військові попередили, що небезпечно наводити камеру на коди в листивках ворога

На борту збитого безпілотника були пропагандистські листівки, які могли містити фішингове посилання для викрадення особистих даних

Російські окупанти запустили в напрямку Києва безпілотник типу Shahed, споряджений агітаційними листівками з небезпечним QR-кодом. Ворожу повітряну ціль збили українські військові, а знахідку показав командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді, повідомляє «Главком».

За словами командувача, збитий увечері 4 листопада «шахед-агітатор» ніс на Київ пропагандистські матеріали. Водночас QR-код на листівках міг бути частиною кіберфішингової пастки.

Агітаційні листівки ворога всередині дрону фото: Мадяр

Повітряну ціль знищили поблизу бойових позицій військовослужбовців 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарог».

«Збитий над Україною ввечері 4 листопада «Шахед-агітатор» ніс на Київ підбурювальний агітматеріал, ще й з пасткою кіберфішингу при переході за QR-кодом», – повідомив Бровді.

ПаФішингова пастка ворога фото: Мадяр

Він також оприлюднив фотографії листівок, які перевозив безпілотник. Сам QR-код на зображеннях навмисно розмили з міркувань безпеки.

Знищений дрон та його вміст фото: Мадяр

Командувач СБС закликав українців не сканувати подібні коди, якщо вони знайдуть такі листівки. За його словами, перехід за ними може призвести до викрадення особистих даних або зараження смартфона шкідливим програмним забезпеченням.

«Якщо знайдете таку листівку, – не скануйте. Високо ймовірно, це ворожа пастка для викрадення ваших даних або зараження смартфона вірусом», – наголосив Бровді.

Варто нагадати, що російський реактивний безпілотник уперше досяг Львова. Ворожий дрон пролетів через територію України та наблизився до міста, однак сили протиповітряної оборони змогли його знешкодити.