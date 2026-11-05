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Ігор Петренко Політолог

Росія продає квитки до Абу-Дабі, але ключі від мирної угоди лежать у Брюсселі

glavcom.ua
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Кремль намагається усунути європейців від переговорів, але саме від них залежить виконання значної частини майбутніх домовленостей

Ушаков відповів європейцям, які хочуть на переговори в Абу-Дабі: можуть потрапити, якщо куплять квитки. А в Брюсселі тим часом американці, європейці й українська команда обговорюють гарантії безпеки для України і її відбудову. Росії там немає.

Виходить два столи. За першим вирішують, на яких умовах зупинити війну. За другим вирішують, хто ці умови оплачуватиме й охоронятиме. У Москві таку розстановку подають як доказ, що Європу відсунули від миру. Кремль справді вибрав собі зручнішу кімнату. Угода від цього зручнішою не стала.

Подивіться, що Росія хоче отримати за мир, крім територій. Зняти санкції, повернути заморожені гроші, вийти з ізоляції. Санкції ЄС ухвалює і знімає сам, американський підпис їх не скасує. Активів російського центробанку в Європі близько 210 мільярдів євро, це приблизно чотири пʼятих усього, що заморозили країни G7, і ЄС ще торік зробив цю заморозку безстроковою. Віткофф може багато чого пообіцяти в Абу-Дабі. Розморозити Euroclear він не може.

З гарантіями так само. Американське зобовʼязання, навіть проголосоване в Конгресі, не поставить у нас ні солдатів, ні додаткової ППО на наступний день після підписання. Фізичну присутність готові давати європейці: Зеленський іще взимку підписав із Макроном і Стармером декларацію про розгортання багатонаціональних сил після припинення вогню. Відбудову, без якої будь-який мир швидко старіє, теж оплачуватиме здебільшого Європа. Про це в Брюсселі й говорять, разом зі Світовим банком.

Росія може не пустити Європу в кімнату, але вивести її з угоди не може. Майже все, що Москва хоче отримати після підписання, лежить у Брюсселі. Ушаков це розуміє: за кілька днів до «квитків» він сам казав, що з Європою треба говорити, бо вона ключова сторона. Формат «США – Росія – Україна» Кремлю потрібен з іншої причини. У ньому в України найменше союзників за столом, і там легше домовитися з Вашингтоном про те, що потім виконуватимуть інші.

Найслабше місце цієї схеми не в Москві. Невідомо, чи понесуть американці в Абу-Дабі те, що напрацювали в Брюсселі, чи віддадуть частину цього за швидкий підпис. Трамп іще взимку хотів, щоб угоду з Росією і гарантії від США та Європи підписали одночасно, на одній церемонії. Одночасність працює, якщо обидва документи писали ті, хто їх виконуватиме.

Крім американців, за обома столами сидимо тільки ми. Отже, нам і стежити, щоб в Абу-Дабі не вписали нічого, під чим не підпишеться Брюссель. Угода, яку не підтримають ті, хто платить і стоїть поруч, лишиться чернеткою. У Москві це теж знають, тому й продають квитки.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія санкції Україна переговори Європа США війна

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Ігор Петренко

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