НАТО в обмін на Донбас. Зеленський відповів на пропозицію американців

Президент прокоментував зміни в позиціях американських переговорників

Президент Володимир Зеленський розповів, що американська сторона вперше порушила питання можливого вступу України до НАТО в обмін на вихід українських військ із Донбасу. Глава держави наголосив, що Україна не відступатиме зі своїх територій і не передаватиме їх Росії. Про це глава держави розповів під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

«Я неодноразово казав: Україна не відступає і не віддає свої землі терористам. Американці поставили питання: «А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?» Це було вперше», – повідомив Зеленський.

За його словами, зараз Україна обговорює з партнерами комплексний безпековий пакет, який може стати частиною домовленостей під час переговорів. Він має передбачати конкретні гарантії безпеки від НАТО та Євросоюзу, збереження сильної української армії з визначеною чисельністю військових, озброєнням і фінансовою підтримкою на певний період.

Ще одна складова – Prosperity Plan, або План відновлення України, який має бути забезпечений фінансуванням із чітко визначеними джерелами коштів.

Зеленський наголосив: якщо США та інші партнери по НАТО підтвердять готовність надати такі гарантії, він винесе можливу домовленість на обговорення українського суспільства.

«Я запитаю думку нашого суспільства: приймаємо чи не приймаємо? Я не маю права цього не зробити на свій розсуд», – пояснив президент.

Водночас він підкреслив, що жодні домовленості не передбачатимуть визнання окупованих територій російськими. За словами Зеленського, наразі партнери ще не надали конкретних пропозицій щодо всіх складових безпекового пакета.

Окремо президент розповів про дискусію щодо гарантій, які могли б бути подібними до статті 5 Північноатлантичного договору. За його словами, американська сторона згадує можливість двосторонніх гарантій, схожих на ті, які має Ізраїль та деякі країни Близького Сходу.

Однак на запитання Зеленського, чи передбачатимуть такі гарантії присутність американських військових в Україні, він отримав негативну відповідь.

«Я тоді запитую: а що означає «подібні до статті 5» і що означає «подібні до НАТО»?» – розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що Україні потрібні чітко прописані умови, які визначатимуть, як саме партнери реагуватимуть у разі нової російської агресії. Він також висловив сумнів, що нечіткі гарантії безпеки зможуть надійно захистити країну від повторного нападу.

Президент пояснив, що членство в НАТО є важливим саме через принцип колективної відповідальності. На його думку, перспектива протистояння всьому Альянсу має стримувати Росію від нової агресії. Водночас

Зеленський зауважив, що навіть можливі альтернативні гарантії мають бути достатньо сильними, аби забезпечити Україні реальний захист.

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін не збирається відмовлятися від територіальних претензій на чотири українські області та не погоджується на створення демілітаризованої зони після завершення війни. Він наполягає, щоб Україна передала Москві території, які російська армія досі не змогла окупувати.