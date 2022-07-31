Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю бізнесмена Вадатурського

Внаслідок рашистської атаки загинув Герой України Олексій Вадатурський та його дружина

«Усі причетні отримають справедливе покарання»

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю генерального директора «Нібулону» Олексія Вадатурського та його дружини. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Унаслідок масованого ракетного обстрілу міста Миколаєва з боку російських військ загинув генеральний директор ТОВ СП «Нібулон», Герой України Олексій Вадатурський та його дружина Раїса», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, родина Вадатурських попри постійні обстріли міста залишилася в Миколаєві. Напередодні одна з російських ракет влучила у приватний будинок, де мешкало подружжя.

«Це велика втрата для Миколаївщини та всієї України. Олексій Вадатурський за понад 50 років трудового шляху зробив неоціненний внесок у розбудову регіону й розвиток аграрної та суднобудівної галузей нашої держави», – додали в Офісі президента.

Компанія «Нібулон», яка належала Вадатурському, є ровесницею незалежної України й налічує близько семи тис. працівників, розбудовувала сучасний цивілізований ринок зерна в країні, створивши найпотужнішу розвинену мережу елеваторів та річкових перевантажувальних терміналів із загальним обсягом одночасного зберігання понад 2,25 млн тонн. Компанія також успішно відроджує судноплавство на Дніпрі та Південному Бузі, повертаючи цим річкам славу найбільших транспортних артерій країни.

За вагомий особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу Олексієві Вадатурському присвоєно звання Героя України з врученням ордена Держави.

«Президент Володимир Зеленський висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам’ять. Усі росіяни, причетні до обстрілів цивільних об'єктів на території України, неодмінно отримають справедливе покарання», – зазначили на Банковій.

Нагадаємо, під час масованих обстрілів Миколаєва цієї ночі загинув Герой України та відомий бізнесмен Олексій Вадатурський. Як повідомляють друзі родини, він категорично відмовився евакуюватися виїздити з рідного Миколаєва навіть на короткий час. Разом із Олексієм Вадатурським загинула від рашистської ракети і його дружина.