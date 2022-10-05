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Російські окупанти атакують Дніпро та Одесу, в містах лунають вибухи

Юрій Лящук
glavcom.ua
Російські окупанти атакують Дніпро та Одесу, в містах лунають вибухи
В Одесі та Дніпрі працює ППО
фото з відкритих джерел

В Одесі та Дніпрі ввечері 4 жовтня чутно звуки вибухів

Росія продовжує тероризувати українські міста. В Одесі та Дніпрі ввечері 4 жовтня чутно звуки вибухів. До цього в Одеській області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють у соцмережах.

Повідомляється про ймовірне збиття на Одещині дрона іранського виробництва. Зокрема, телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» пише, що на Одещині працює протиповітряна оборона. Згодом там додали, начебто в регіоні були збиті «мопеди» – російські дрони іранського виробництва.

Про роботу ППО повідомляється і в Дніпрі.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня російські окупанти вкотре атакували Одещину дронами. Вранці 25 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучивши в адмінбудівлю.

СБУ затримала коригувальника дронів-камікадзе по Одещині.

Раніше «Південь» назвав області, яким загрожують іранські дрони. Також командування роз’яснило, як розпізнати іранські дрони.

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Теги: Зброя Росії окупанти Дніпро Одеса війна

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