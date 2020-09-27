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    Події в Україні

    Канада запропонувала Україні допомогу після катастрофи літака Ан-26

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    Канада завжди підтримуватиме народ України - Канада запропонувала Україні допомогу після катастрофи літака Ан-26
    Канада завжди підтримуватиме народ України

    «Я також запропонував будь-яку допомогу, що Україна може потребувати у ці складні часи» – міністр закордонних справ Канади

    Уряд Канади пропонує Україні всебічну допомогу після катастрофи літака ЗСУ на Харківщині.

    Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє Укрінформ.

    «Поговорив із моїм українським колегою Дмитром Кулебою та від імені Канади висловив співчуття у зв’язку з катастрофою військового літака й трагічною втратою багатьох молодих життів. Я також запропонував будь-яку допомогу, що Україна може потребувати у ці складні часи», – зазначив Шампань.

    Він пообіцяв, що Канада «завжди підтримуватиме народ України».

    Нагадаємо, знайдено бортові самописці військового літака Ан-26, який впав у Чугуївському районі Харківської області. Бортові самописці вціліли, але їх іще не вилучено із літака.

    Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

    В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

    На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.

    ЗСУ Канада авіакатастрофа розслідування Україна
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