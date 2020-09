Канада запропонувала Україні допомогу після катастрофи літака Ан-26

«Я також запропонував будь-яку допомогу, що Україна може потребувати у ці складні часи» – міністр закордонних справ Канади

Уряд Канади пропонує Україні всебічну допомогу після катастрофи літака ЗСУ на Харківщині.

Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє Укрінформ.

«Поговорив із моїм українським колегою Дмитром Кулебою та від імені Канади висловив співчуття у зв’язку з катастрофою військового літака й трагічною втратою багатьох молодих життів. Я також запропонував будь-яку допомогу, що Україна може потребувати у ці складні часи», – зазначив Шампань.

Just spoke to my Ukrainian colleague @DmytroKuleba and offered my condolences on behalf of Canada following the crash of the military plane and the tragic loss of so many young lives. I also offered any assistance that Ukraine may need in these difficult times.