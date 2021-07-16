Роскомнадзор заблокував ще один український сайт

Роскомнадзор вніс сайт видання «Букви» до переліку таких, що «містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено»

Сайт українського інтернет–видання «Букви» заблокований на території Російської Федерації за рішенням «суду» в окупованому Криму. Про це повідомила співзасновниця «Букв» Катерина Рошук.

«Роскомнадзор» заблокував Букви в РФ. До цього протягом кількох років Букви отримували претензії з вимогою видалити контент. Останню 13.07 цього року з вимогою видалити новину 2017 року – «МЗС України вимагає від РФ скасувати призов на військову службу в незаконно анексованому Криму та Севастополі», – повідомила Рошук.

Роскомнадзор вніс сайт видання «Букви» до переліку таких, що «містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено». Відповідно, доступ до сайту видання обмежений на території РФ.

«Новину включено до «Єдиного реєстру доменних імен, покажчиків сторінок сайтів у мережі Інтернет і мережевих адрес, що дозволяють ідентифікувати сайти в мережі Інтернет, котрі містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено». Включення до реєстру відбулося через те, що зазначена новина «Букв» начебто «містить відомості, поширення яких в Російській Федерації заборонено рішенням суду” (на підставі рішення окупаційного «Київського районного суду» Сімферополя). Сьогодні ми дізналися про повне блокування», – зазначила Рошук.

На сайті федерального органу зазначено, що рішення про внесення до реєстру онлайнових ресурсів, які розповсюджують заборонену інформацію, ухвалив Київський районний суд Сімферополя, підконтрольний окупаційній владі.

Напередодні Федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор) звернулася до інтернет–видання «Букви» з вимогою видалити новину про військовий призов в окупованому Росією Криму. #Букви не мають наміру видаляти матеріал.

«Букви не видаляли, не видаляють і не будуть видаляти контент, як на вимогу «Роскомнадзору» так і на вимогу будь-яких представників РФ. РФ є країною агресором, яка анексувала Крим та веде війну (в тому числі інформаційну) в Україні, вбиваючи українських громадян», – резюмувала співзасновниця видання.

До слова, в 2014 році «Роскомнадзор» так само намагався заблокувати «Главком». У серпні 2014 року також німецький провайдер Hetzner Online AG заявив українській інформаційній агенції, що готовий виконати вимогу Росії і заблокувати роботу. «Роскомнадзор» хотів, щоб «Главком» видалив інформацію про сепаратизм в РФ.

Тоді у ситуацію втрутились МЗС і омбудсмен Валерія Лутковська. Також «Репортери без кордонів» стали на захист українського сайту «Главком» і українські журналісти перемогли.