Російські окупанти проводять масштабні навчання на сході України, – розвідка

Російське окупаційне командування на тимчасово окупованій території нарощує інтенсивність бойової підготовки у з’єднаннях і частинах, – Міноборони

Командування російських окупаційних військ проводить масштабні мобілізаційні командно-штабні навчання із залученням цивільних сил та резервістів на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

«Російське окупаційне командування на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нарощує інтенсивність бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. На цьому тижні противник розпочав масштабні мобілізаційні командно-штабні навчання із залученням цивільних сил і засобів та призваних на збори резервістів», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до плану бойової підготовки Південного військового округу ЗС РФ збори з резервістами у цьому році проводяться у два етапи: підготовчий (21-25 вересня) та заліковий (4-8 жовтня).

Водночас під керівництвом російських інструкторів проводяться інтенсивні заняття у артилерійських, танкових, мотострілецьких, розвідувальних та інженерно-саперних підрозділах з виконанням стрільб зі штатної зброї, водіння бойових машин та з розвідувально-диверсійної підготовки.

Нагадаємо, в окупованій Росією частині Луганської області наприкінці вересня та на початку жовтня вчергове проводитимуться військові навчання із залученням значної кількості резервістів.

До слова, у Львівській області відбулися наймасштабніші міжнародні навчання Rapid Trident – «Швидкий тризуб». За легендою, багатонаціональні підрозділи звільняли місто, яке захопили бойовики та допомагали в евакуації місцевих мешканців. А ще відбулося спільне десантування з літака військово-транспортної авіації США.

Як повідомлялося, 17 вересня, Служба безпеки провела масштабні тактико-спеціальні навчання у Чернігівській та Сумській областях неподалік кордону з РФ. Силовики відпрацьовували нейтралізацію ворожих диверсійних груп.