  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Російські окупанти проводять масштабні навчання на сході України, – розвідка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Російські війська проводять навчання із залученням цивільних сил - Російські окупанти проводять масштабні навчання на сході України, – розвідка

    Російські війська проводять навчання із залученням цивільних сил

    Фото з відкритих джерел

    Російське окупаційне командування на тимчасово окупованій території нарощує інтенсивність бойової підготовки у з’єднаннях і частинах, – Міноборони

    Командування російських окупаційних військ проводить масштабні мобілізаційні командно-штабні навчання із залученням цивільних сил та резервістів на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

    «Російське окупаційне командування на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нарощує інтенсивність бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. На цьому тижні противник розпочав масштабні мобілізаційні командно-штабні навчання із залученням цивільних сил і засобів та призваних на збори резервістів», – йдеться в повідомленні.

    Відповідно до плану бойової підготовки Південного військового округу ЗС РФ збори з резервістами у цьому році проводяться у два етапи: підготовчий (21-25 вересня) та заліковий (4-8 жовтня).

    Водночас під керівництвом російських інструкторів проводяться інтенсивні заняття у артилерійських, танкових, мотострілецьких, розвідувальних та інженерно-саперних підрозділах з виконанням стрільб зі штатної зброї, водіння бойових машин та з розвідувально-диверсійної підготовки.

    Нагадаємо, в окупованій Росією частині Луганської області наприкінці вересня та на початку жовтня вчергове проводитимуться військові навчання із залученням значної кількості резервістів.

    До слова, у Львівській області відбулися наймасштабніші міжнародні навчання Rapid Trident – «Швидкий тризуб». За легендою, багатонаціональні підрозділи звільняли місто, яке захопили бойовики та допомагали в евакуації місцевих мешканців. А ще відбулося спільне десантування з літака військово-транспортної авіації США.

    Як повідомлялося, 17 вересня, Служба безпеки провела масштабні тактико-спеціальні навчання у Чернігівській та Сумській областях неподалік кордону з РФ. Силовики відпрацьовували нейтралізацію ворожих диверсійних груп.

    Теги: розвідка окупанти Міноборони військові навчання військові Донецьк навчання Луганськ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські окупанти проводять масштабні навчання на сході України, – розвідка