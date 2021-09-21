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    У «ЛНР» планують провести чергові маштабні військові навчання

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    Починаючи з літа окупанти проводять збори резервістів в ОРДЛО щомісяця - У «ЛНР» планують провести чергові маштабні військові навчання
    Починаючи з літа окупанти проводять збори резервістів в ОРДЛО щомісяця
    фото: XXI век

    Збори відбудуться наприкінці вересня та на початку жовтня

    В окупованій Росією частині Луганської області наприкінці вересня та на початку жовтня вчергове проводитимуться військові навчання із залученням значної кількості резервістів. Про це повідомляє Telegram-канал «Донбаський кейс» із посиланням на ЗМІ бойовиків.

    «З метою підготовки та вдосконалення навичок громадян, які перебувають в запасі, приписаних до складу резервних формувань на відповідні військові посади, постановляю Народній міліції ЛНР організувати і провести навчальні військові збори громадян, які перебувають в запасі, в період з 21.09.2021 до 25.09 .2021, з 4.10.2021 до 8.10.2021», – йдеться у «документі» за підписом Пасічника.

    Слід нагадати, що минулого місяця голова окупаційної адміністрації «ЛНР» Леонід Пасічник доручив втричі збільшити кількість оперативного резерву, що долучатимуть до щомісячних військових зборів – з 1 тис. до 3,5 тис. людей. При цьому, як повідомлялося раніше, людей нерідко зараховують до складу «резерву» бойовиків примусово.

    На думку авторів «Донбаського кейсу», збільшення більш ніж втричі кількості долучених до зборів резервістів є красномовною ознакою того, що у так званій Народній міліції катастрофічно не вистачає кадрів.

    Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Російська влада фальсифікувала вибори до Держдуми, використовуючи дані мешканців ОРДЛО.

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    Теги: ЛНР ОРДЛО навчання Леонід Пасічник влада
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    У «ЛНР» планують провести чергові маштабні військові навчання