У «ЛНР» планують провести чергові маштабні військові навчання

Збори відбудуться наприкінці вересня та на початку жовтня

В окупованій Росією частині Луганської області наприкінці вересня та на початку жовтня вчергове проводитимуться військові навчання із залученням значної кількості резервістів. Про це повідомляє Telegram-канал «Донбаський кейс» із посиланням на ЗМІ бойовиків.

«З метою підготовки та вдосконалення навичок громадян, які перебувають в запасі, приписаних до складу резервних формувань на відповідні військові посади, постановляю Народній міліції ЛНР організувати і провести навчальні військові збори громадян, які перебувають в запасі, в період з 21.09.2021 до 25.09 .2021, з 4.10.2021 до 8.10.2021», – йдеться у «документі» за підписом Пасічника.

Слід нагадати, що минулого місяця голова окупаційної адміністрації «ЛНР» Леонід Пасічник доручив втричі збільшити кількість оперативного резерву, що долучатимуть до щомісячних військових зборів – з 1 тис. до 3,5 тис. людей. При цьому, як повідомлялося раніше, людей нерідко зараховують до складу «резерву» бойовиків примусово.

На думку авторів «Донбаського кейсу», збільшення більш ніж втричі кількості долучених до зборів резервістів є красномовною ознакою того, що у так званій Народній міліції катастрофічно не вистачає кадрів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Російська влада фальсифікувала вибори до Держдуми, використовуючи дані мешканців ОРДЛО.

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