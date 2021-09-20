В Україні стартують масштабні військові навчання Rapid Trident

Шість тисяч військових з п’ятнадцяти країн з’їхалися на Яворівський полігон

У Львівській області стартували наймасштабніші міжнародні навчання Rapid Trident – «Швидкий тризуб». За легендою, багатонаціональні підрозділи звільнятимуть місто, яке захопили бойовики та допомагатимуть в евакуації місцевих мешканців. А ще заплановано спільне десантування з літака військово-транспортної авіації США.

«Українсько-американські навчання Rapid Trident – 2021, в яких візьмуть участь 6000 військовослужбовців з 15 країн-партнерів, розпочинаються 20 вересня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки», – йдеться у повідомленні пресслужби Сухопутних військ.

Зазначається, що командувач командування підготовки Командування Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Ігор Палагнюк разом із керівником українсько-американських навчань Rapid Trident-2021, бригадним генералом Владиславом Клочковим перевірили хід бойового злагодження однієї з механізованих бригад Сухопутних військ та готовність до проведення багатонаціональних навчань підрозділів Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Військової служби правопорядку.

Також була перевірена готовність до навчань апарату керівництва Rapid Trident – 2021, командного пункту окремої механізованої бригади та об’єктів полігону.

На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що у Львівській області, механізовані підрозділи за підтримки артилерії відпрацювали тактичні дії під час наступу.

Українсько-американські командно-штабні навчання із залученням військ Rapid Trident – 2021 триватимуть до 1 жовтня.