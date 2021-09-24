Бурба дав свідчення ТСК по «вагнерівцям», – нардеп

Засідання ТСК перенесли в будівлю ГУР Міноборони

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба дав свідчення тимчасовій слідчій комісії (ТСК) у справі найманців ПВК «Вагнера». Про це «Інтерфакс-Україна» заявив член фракції «Голос» Роман Костенко.

«Він (Бурба – ред.) мені відзвонився приблизно півгодини тому, сказав, що він вийшов (з засідання ТСК – ред.), Що все нормально, що він у безпеці. Він дав свідчення тимчасовій слідчій комісії, засідання якої сьогодні (24 вересня – ред.) відбувалося не в будівлі комітетів Верховної Ради, а за попередньою інформацією, – в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Засідання вже завершилося», – сказав Костенко.

Він підкреслив, що засідання ТСК перенесли в будівлю ГУР Міноборони, щоб не допустити на нього представників опозиції, а самого Бурбу «туди вивезли».

Нагадаємо, 14 вересня комісія по «вагнерівцях» не зібралася через відсутність кворуму.

Як відомо, парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо вагнергейту не буде викликати президента Володимира Зеленського на засідання, бо він особа недоторкана.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі

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