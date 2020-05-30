Російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню



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Від початку сьогоднішньої доби втрат серед наших оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає

Українські війська у відповідь обстріляли бойовиків

Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сила на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Упродовж 30 травня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли», – повідомили у пресцентрі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Авдіївки противник двічі відкривав вогонь. Спочатку обстріляв наші опорні пункти з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а згодом, у цьому ж місці, застосував міномети калібру 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Оріхового ворог задіяв гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

«Від початку сьогоднішньої доби втрат серед наших оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою», – зазначили в штабі ООС.

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