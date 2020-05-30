Доба на Донбасі: 13 ворожих обстрілів, одного військового поранено



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У штабі запевнили, що ситуація на Донбасі надійно контролюється Об’єднаними силами

Бойовиик цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення № 2 зі станкових гранатометів

Минулої доби збройні формування Російської Федерації на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил», – йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єдананих сил

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції неподалік Богданівки та Невельського.

Біля населених пунктів Березове і Новотроїцьке ворог застосував гранатомети різних систем, а поблизу Лебединського і Старогнатівки, окупанти, окрім гранатометів, використали ще й великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Проти українських захисників, які обороняють підступи до Авдіївки найманці відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Для блокування злочинної діяльності підрозділи Об’єднаних сил давали противнику результативну та вмотивовану відповідь, уточнили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Луганського противник неодноразово вів вогонь по наших військовослужбовцях зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Міномети калібру 82 мм агресор застосував біля населених пунктів Гладосове і Новгородське, а на околицях Кримського окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

«Українські оборонці вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності. За даними розвідки, 29 травня наші воїни поранили одного окупанта», – зазначається у звіті.

Окрім того, у вечірній час з окупованого Первомайська збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення № 2 Золоте зі станкових протитанкових гранатометів. На ділянках розведення №1 та №3 режим «тиша» дотримувався.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Авдіївка загарбники вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

«Такі підступні дії без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів наші підрозділи рішуче подавили активність противника. За поточну добу втрат серед українських захисників немає», – резюмується у звіті.

У штабі запевнили, що ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.