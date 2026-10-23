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СБУ викрила колишню військову РФ, яка хотіла поновити український паспорт для виїзду до Європи

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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СБУ викрила колишню військову РФ, яка хотіла поновити український паспорт для виїзду до Європи
СБУ затримала на Волині колишню військовослужбовицю армії РФ, яка приїхала в Україну для поновлення закордонного паспорта
Фото: СБУ

Жінка понад два роки служила в російській армії, а після звільнення вирішила переїхати до Європи

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Волині мешканку Донецька, яка, за даними слідства, воювала на боці Росії, а згодом повернулася в Україну для поновлення закордонного паспорта. За допомогою документа вона планувала виїхати до Євросоюзу на постійне проживання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Жінка прибула з Білорусі через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Доманове». Правоохоронці задокументували перетин державного кордону та затримали її в одному з готелів Ковеля, де вона тимчасово зупинилася.

За матеріалами розслідування, до повномасштабного вторгнення підозрювана працювала медсестрою в Донецькій обласній клінічній психіатричній лікарні.

Наприкінці лютого 2022 року вона добровільно вступила до 91-го окремого стрілецького полку 1-го армійського корпусу Південного військового округу РФ. У російському війську отримала звання сержанта та проходила службу до серпня 2024 року.

Після звільнення з армії РФ жінка вирішила залишити тимчасово окуповану Донеччину й оселитися в одній із країн ЄС. Для цього їй потрібно було поновити український закордонний паспорт.

Під час обшуку співробітники СБУ виявили в затриманої російський паспорт, військові квитки армії РФ, посвідчення ветерана країни-агресора та рублі.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ у Волинській області спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про затримання на Волині бойовика «ДНР», який також намагався виїхати до Європи. Чоловік брав участь у боях за Донецький аеропорт у складі угруповання «Сомалі». Згодом він прибув до західного регіону України для оформлення паспорта, однак співробітники СБУ затримали його в одному з готелів Ковеля.

Також «Главком» писав про українця, який служив у російській армії та намагався перетнути кордон із ЄС. За даними слідства, чоловік уклав контракт із Міноборони РФ та був оператором безпілотників. Його затримали на пункті пропуску «Шегині – Медика».

Крім того, у вересні 2026 року «Главком» повідомляв про затримання на Волині спільниці окупантів, яка три роки перебувала в розшуку. За версією слідства, колишня головна бухгалтерка підприємства на Луганщині допомагала фінансувати діяльність, спрямовану проти територіальної цілісності України.

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Теги: СБУ Міноборони РФ військові розслідування державна зрада

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