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Дорожні служби Києва показали, як готуються до зими (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Дорожні служби Києва показали, як готуються до зими (фото)
«Київавтодор» має підготувати до зими 581 одиницю спецтехніки
фото: КМДА

Наразі у підприємствах «Київавтодору» уже чергують по п'ять одиниць техніки, які можуть негайно задіяти у прибиранні доріг

Дорожні служби столиці завершують основні підготовчі роботи до зими та перевірку технічного обладнання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Загалом підприємства комунальної корпорації мають підготувати 581 одиницю спецтехніки. Виробничі бази вже облаштовані до роботи в осінньо-зимовий період, також триває заготівля матеріалів для обробки доріг. 

Дорожні служби Києва показали, як готуються до зими (фото) фото 1
фото: «Київавтодор»
Ремонт снігоочисної техніки
Ремонт снігоочисної техніки
фото: «Київавтодор»

Наразі у підприємствах уже чергують по п'ять одиниць техніки, які можуть негайно задіяти у прибиранні доріг. За всіма процесами стежить диспетчерський центр, що в режимі реального часу контролює роботу комунальної техніки.

«Київавтодор» має підготувати до зими 581 одиницю спецтехніки
«Київавтодор» має підготувати до зими 581 одиницю спецтехніки
фото: «Київавтодор».
Дорожні служби Києва показали, як готуються до зими (фото) фото 2
фото: «Київавтодор»

У разі потреби до прибирання можуть долучити допоміжну техніку підрядних організацій.

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, у Києві офіційно розпочинається опалювальний сезон. На першому етапі тепло подаватимуть до закладів соціальної сфери – лікарень, шкіл та дитячих садків. Підключення цих об'єктів здійснюватиметься за індивідуальними заявками їхніх керівників. Водночас старт подачі тепла тимчасово відкладається для частини двох районів столиці.

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Теги: Київавтодор Київ зима

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