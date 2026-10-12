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Ворожа атака на Київ: у двох районах упали уламки дронів, є поранений

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ворожа атака на Київ: у двох районах упали уламки дронів, є поранений
На місця подій негайно виїхали екстрені служби столиці
фото: ДСНС Києва/Facebook

У столиці зберігається загроза ударних БпЛА

У кількох районах Києва під час третьої від початку доби повітряної тривоги зафіксовано падіння уламків ворожих безпілотників, є постраждалий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

За даними мера столиці, падіння уламків БпЛА зафіксовано у двох районах Києва:

  • Дарницький район: уламки збитого безпілотника впали на приватний будинок.
  • Соломʼянський район: падіння уламків сталося на відкритій території поблизу приватних житлових будинків.

На місця подій негайно виїхали екстрені служби столиці.

О 12:39 Віталій Кличко повідомив про першого постраждалого внаслідок ворожої атаки:

«Один постраждалий у столиці внаслідок атаки ворожих БпЛА. Йому медики надали допомогу на місці», – зазначив міський голова.

У столиці досі зберігається загроза ударних БпЛА, лунають вибухи і працює ППО. Мешканців закликають залишатися в укриттях до оголошення відбою тривоги та дотримуватися інформаційної тиші.

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області 11 жовтня внаслідок нічної атаки російських безпілотників виникла пожежа на промисловому підприємстві. Вогонь охопив складські приміщення. За інформацією очільника ОВА, пожежу вже вдалося локалізувати. Наразі рятувальники продовжують ліквідацію займання. 

Теги: Віталій Кличко Київ обстріл

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