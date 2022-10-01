Російського пілота, який бомбив Чернігів, обміняли: деталі

П'ятьох українських льотчиків повернули додому

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що російського пілота Олександра Красноярцева, який бомбив житлові квартали Чернігова, а навесні потрапив в полон, обміняли на п'ятьох українських військовополонених льотчиків. Про це Буданов розповів під час телемарафону.

Цей обмін відбувся приблизно 4-5 місяців тому.

«Льотчика Красноярцева ми обміняли місяців чотири-п'ять тому. Ми його обміняли на наших пілотів, якщо не помиляюся на п'ятьох», – сказав Буданов.

Нагадаємо, літак старшого льотчика, начальника повітряно-вогневої та тактичної підготовки дислокованої під Челябінськом авіаційної бази 6980 Олександра Красноярцева Сили оборони приземлили навесні, 5 березня. Росіянина затримали, згодом йому оголосили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

Слідство під час розслідування довело, що злочинні дії він чинив, повністю усвідомлюючи наслідки, як-от загибель мирних громадян. Згодом він сам підтвердив, що обстрілював саме цивільну інфраструктуру, а не воєнні об'єкти.

Також російський пілот Су-34 Олександр Красноярцев детальніше розповів про те, як потрапив у полон. Після катапультування і приземлення він убив беззбройного жителя Чернігівської області.