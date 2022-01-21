Іспанія скерувала військові кораблі до Чорного моря через дії Кремля

Кораблі Іспанії приєднуються до військово-морських сил НАТО у Середземному та Чорному морях

Іспанський мінний тральник уже в дорозі, а фрегат вирушить протягом трьох-чотирьох днів

Кораблі Іспанії приєднуються до військово-морських сил НАТО у Середземному та Чорному морях через напруженість у регіоні, спричинену нарощуванням російських військ на кордоні з Україною. Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Робліс, пише Reuters.

За її словами, мінний тральник уже в дорозі, а фрегат вирушить протягом трьох-чотирьох днів. Зазначається, що також розглядається можливість направлення винищувачів до Болгарії.

«Росія не може вказувати жодній країні, що їй робити, тому НАТО захищатиме і відстоюватиме суверенітет будь-якої держави, яка може або хоче вступити в НАТО», – заявила очільниця міноборони Іспанії.

Як відомо, Канада відправила фрегат у Чорне море.

Додамо, що військові кораблі США залишаються в Середземному морі через ситуацію в Україні.

Напередодні нового року до Одеси прибув фрегат НАТО з ракетними установками та кулеметами.

Раніше перший заступник командувача ВМС України, віцеадмірал Андрій Тарасов заявив, що загроза вторгнення Росії до Україну з море цілком реальна, але військово-морські сили готові відбити будь-які такі спроби.

Ще заступник Єрмака розповів про переговори з Туреччиною щодо безпеки в Чорному морі.

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