Росія перекинула частину військ із Маріуполя на запорізький напрямок – розвідка США

Упродовж доби росіяни не спроможні здійснити наступ углиб територій, контрольованих українцями

Американська розвідка повідомляє, що рашисти перекинули частину своїх підрозділів із Маріуполя на запорізький напрямок, хоча українці досі контролюють територію «Азовсталі. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопосадовця США на умовах анонімності.

«На півдні деякі російські війська залишають обложене місто Маріуполь і прямують на північний захід у напрямку Запоріжжя, незважаючи на те, що Маріуполь досі не підкорився Росії, про що свідчать триваючі російські удари по місту», –зазначається у статті.

«У плані втрати і захоплення територій, то на Донбасі там постійно все переходить з рук у руки (обох сторін – ред.).

Також у нас є попередні ознаки того, що, поки російських призовників (яких привезли до України поповнити війська – ред.) не кидають у бій, у них дуже велика готовність воювати через їхню надмірну залежність від російської пропаганди вдома, але щойно вони відчують опір українських сил, їхнє бажання воювати відразу щезає і бойових дух підрозділів стрімко падає», – йдеться у повідомленні.

За словами американського високопосадовця, просування російських окупантів на Донбасі повільне й неоднакове на різних напрямках через запеклий опір українських захисників та проблеми з постачанням росіян.

Водночас, поблизу Ізюма росіяни просунулись у південному та східному напрямках, хоча вимушені відповідати на серйозний вогневий опір української армії.

Американський посадовець додав, що упродовж доби росіяни не спроможні здійснити наступ углиб територій, контрольованих українцями, бо вони бояться відійти занадто далеко від своїх ліній постачання й комунікацій.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог зосередився на блокуванні українських сил біля «Азовсталі».